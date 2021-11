La Formule 1 insiste sur le fait que son format de qualification pour le sprint reste extrêmement populaire auprès des fans occasionnels et nouveaux, et ses sceptiques sont principalement des « fans passionnés » exprimant leurs critiques sur les réseaux sociaux.

La série organisera sa troisième et dernière épreuve de qualification de sprint de cette saison au Grand Prix de Sao Paulo la semaine prochaine. Il prévoit une extension du format à six événements, avec quelques modifications, pour la saison 2022 de F1.

Une récente enquête soutenue par la F1 auprès de plus de 167 000 fans a révélé la division dans la réaction du public au nouveau format. Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que la qualification pour le sprint avait « amélioré le spectacle », 40 % (deux sur cinq) étaient d’accord et 34 % (plus d’un sur trois) n’étaient pas d’accord.

Cependant, le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, a souligné que même les critiques du format avaient regardé les courses supplémentaires le samedi.

« Les fans avides, nos vrais fans dévoués, n’ont pas encore été convaincus, ils sont indifférents », a-t-il déclaré. « Ils l’ont tous regardé, d’ailleurs, ils ne se sont pas éteints. Ils étaient fascinés par [it].

Rapport: la F1 pourrait nommer le «champion de sprint» parmi d’autres changements de format possibles en 2022« Mais la majorité de nos fans ‘normaux’ et en particulier nos nouveaux fans étaient positifs à propos du concept. Ils ont particulièrement aimé l’action un vendredi. Ils pensaient que vendredi valait maintenant la peine d’être regardé, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a évoqué à plusieurs reprises la réaction du public aux courses de qualification de sprint. S’exprimant après la deuxième course de qualification au sprint à Monza, que Sergio Perez a décrite comme « ennuyeuse pour les fans [and] ennuyeux pour les conducteurs », Domenicali a déclaré que « la grande majorité des commentaires que nous recevons sont totalement positifs ».

Brawn a déclaré que la réponse positive que la F1 a vue dans ses sondages sur les qualifications de sprint ne s’est pas reflétée dans la réaction des médias sociaux.

« Étant donné les millions de fans que nous avons regardé l’événement, alors il est vrai de dire que les fans que nous avons qui sont si engagés qu’ils entrent dans les commentaires sur les réseaux sociaux sont un pourcentage relativement faible – un pourcentage important, ne vous méprenez pas – ce sont eux que j’évoquais au début, les fans passionnés qui étaient un peu indifférents à ce sujet. Nous leur avons fait dire « oui » et nous leur avons fait dire « non ».

« Mais à mesure que vous vous penchez sur toutes les autres enquêtes que nous réalisons avec des fans « moyens » différents et des fans occasionnels et tout le reste, nous obtenons une très forte opinion positive à ce sujet. Je pense donc que c’est le commentaire que Stefano faisait. Et je pense, comme je l’ai dit, que nous reconnaissons tous que les médias sociaux ne sont pas toujours la meilleure perspective sur le sport où nous avons 14 millions de fans qui regardent une course.

Cependant, Brawn a déclaré que le sport avait l’intention de procéder avec prudence avec l’extension du format à six événements l’année prochaine. Cela inclura probablement des révisions telles qu’en faire une course autonome qui attribue plus de points.

« Du point de vue des fans, nous avons eu une bonne réponse », a-t-il expliqué. « Nous examinons les données démographiques et nous semblons avoir engagé un public plus jeune et occasionnel avec le sprint. »

« En ce qui concerne la façon dont nous apportons un changement radical […] nous allons être relativement conservateurs dans l’étape que nous prendrons pour l’année prochaine. Ce que nous ne voulons pas faire, c’est le perdre parce que nous avons été trop ambitieux.

«Nous devons avoir suffisamment de contenu, suffisamment d’engagement pour que cela en vaille la peine et nous ne voulons pas le gâcher en dépassant et en sentant que les gens sont allés trop loin. De plus, nous aurons les nouvelles voitures l’année prochaine, ce qui en soi sera une assez grande histoire. »

