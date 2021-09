Les critiques et les téléspectateurs japonais offrent des opinions sur Kate de Netflix

Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Kate porte un t-shirt acheté dans un distributeur automatique. Capture d’écran : Netflix

Avez-vous déjà vu Kate ? Les gens au Japon ont, et ils ont des opinions. Regardons!

L’original de Netflix a fait ses débuts vendredi dernier. Situé au Japon et mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead, il raconte l’histoire d’un assassin mortel en quête de vengeance. Au niveau international, les critiques pour Kate n’ont pas été excellentes ! (Au moment de la rédaction, le film détient 43% de Rotten Tomatoes.)

Tous les films réalisés à l’étranger au Japon ne sont pas mauvais, certains sont même géniaux ! Mais généralement, quand Hollywood ou d’autres industries cinématographiques décrivent le pays, ils se trompent un peu ou traînent de vieux clichés et stéréotypes fatigués.

Ne pourrait-il pas y avoir une voiture plus visible à voler lorsque vous essayez de vous échapper ? Capture d’écran : Netflix

Il peut être facile de séparer ces films, de leur arracher les jambes pour tout ce qu’ils font de mal, mais il est tout aussi fascinant de voir comment le public japonais réagit.

C’est Tokyo Ghoul projeté sur le bâtiment en arrière-plan. Capture d’écran : Netflix

C’est le dernier d’une longue lignée de films d’assassins de femmes, un sous-genre défini par Lady Snowbird et La Femme Nikita, et des films étrangers contre les yakuza, un sous-genre criminel encore plus étroit qui a débuté avec The Yakuza de Sydney Pollack et a a ensuite inclus des films comme Black Rain, Kill Bill, Wasabi et même, dans une certaine mesure, The Wolverine, dont le dernier a ajouté des mutants, des ninjas et des samouraïs.

Mais que pensaient les internautes japonais de Kate ? Vous trouverez ci-dessous des extraits de sites Web de films japonais ainsi que des critiques d’utilisateurs en ligne.

Cinéma Drake 3/10

Le concept de Kate ressemble beaucoup au film Kill Bill de Quentin Tarantino en 2003, mais voici un film qui montre clairement le manque de progression dans la représentation [of Japan] au cours des 18 dernières années. C’est vraiment une extravagance de stéréotypes japonais imaginée par un étranger.

CinéMag 81/100

« Lorsque les acteurs japonais choisis dans des films étrangers parlent japonais, pour une raison quelconque, ils agissent souvent de manière excessive et parlent un japonais non naturel (je suppose que c’est parce que lorsque les étrangers entendent le japonais natif, ils ne sont pas capables de comprendre le sentiment). Cependant, il n’y avait aucun de ce genre d’inconfort, et Jun Kunimura et Tadanobu Asano étaient des yakuza japonais normaux.

« Ce serait bien si beaucoup de films mélangeant les styles japonais et occidentaux étaient réalisés ! »

Kyou mo Eiga desu ka? (Un film aujourd’hui aussi ?) 3/10

‘Action d’espionnage à moitié cuite.

« Inévitablement, lorsque le Japon apparaît dans les films hollywoodiens, il devient rapidement cyber punk. C’est comme si un peu de Blade Runner avait été ajouté à la réalité, et ce [type of movie] est déjà en passe de devenir un genre appelé Wrong About Japan.’

Film Kikuhi 6/10

«Le premier problème que j’ai eu était qu’il ne semble pas que toucher une personne qui a été exposée à des radiations en expose une, car Kate, qui a été exposée à des radiations, touche physiquement un certain nombre de personnes, et elles ne le font pas. semblent être exposés pour le moment. Cependant… ce qui est déroutant, c’est ce qui arriverait avec tout le sang et ainsi de suite qui se répand partout.

‘… Toute la musique japonaise qui a été choisie pour le film n’était qu’un choix terrible.

« … La musique dans le film était vraiment pas cool. »

Eiga.com 2.9/5 (Avis moyen des utilisateurs)

“En regardant ça, on a l’impression que le Japon n’a pas changé au cours des vingt dernières années.” 2.5/5

“C’est un peu comme si Kill Bill rencontrait la culture gyaru, et en ce qui concerne l’action, c’était plutôt cool.” 3.5/5

« Quand l’image du Japon sera-t-elle mise à jour ? L’image de projection d’une animation sur toute la face d’un bâtiment n’a jamais été mise à jour depuis l’ère du Japon-as-cyberpunk (par exemple, Blade Runner).’ 3/5

Filmmarks 3.1/5 (Avis moyen des utilisateurs)

«C’était assez intéressant. C’était un peu comme Kill Bill. 3/5

“Ce ne sont rien de plus que les illusions des étrangers sur la société souterraine et la culture souterraine du Japon. Il n’y a aucune profondeur de caractère.’ 2.5/5

«C’était comme un anime qui prend vie. Recommandé à ceux qui aiment l’action à la John Wick.’ 3.5/5

« Le film est la façon dont le Japon est vu par les pays étrangers. Il y a beaucoup de films tournés à Tokyo par des étrangers, mais je me demande s’il n’y a pas de meilleurs endroits… L’histoire n’était pas si compliquée et facile à comprendre. C’était assez intéressant. L’action était aussi cool. 3.5/5

« Tokyo est le décor, et je suis heureux qu’il y ait eu des photographies sur place à Tokyo. » 3/5

« C’était comme si Blade Runner rencontrait Tokyo Drift et The Professional. C’est un film qui accompagne les développements et les éléments que vous avez déjà vus. 2/5

‘C’est un film étrange. Mais, c’était agréable. L’action était fantastique. 3.8/5

“J’ai l’impression que le regarder en tant que Japonais est inconfortable, mais c’est intéressant pour les étrangers qui le regardent.” 2.5/5

« L’étranger aime bien le Japon la nuit. Hé, fais des scènes du matin. L’action était bonne… L’histoire était inachevée. 3.1/5

« L’histoire n’était pas profonde, mais la vision du monde néo-japonaise vue de l’étranger était intéressante ! » 3.4/5

“C’était comme les photos de Tokyo de Liam Wong.” 3.5/5

“L’histoire était simple, la fin était meh, mais j’aime son look et j’ai été attirée.” 4.8/5

“J’ai aimé le décalage entre le cyber punk de Tokyo et l’atmosphère grossière des yakuzas.” 3.5/5

« Le vieux stéréotype du Japon était le samouraï, le ninja et les sushis. Maintenant, peut-être que ce sont les yakuzas, les servantes et les distributeurs automatiques. (Pas de score)

«Ce n’est pas un film fait pour être regardé par les Japonais. Je suppose que lorsque les étrangers le regardent, ils ne sentent pas que quelque chose est hors de propos. Au début, il est dit que la scène se déroule à Osaka, mais la plaque d’immatriculation indique Tama. [Note: Tama is located in Tokyo. Another clearly visible license plate in that same scene reads Shinagawa, which is also in Tokyo. The scene, however, is in Osaka, which is a six hour drive away from Tokyo.]’ 2.1/5

‘J’ai ressenti un amour pour le Japon.’ 2.8/5

“L’image flashy au néon du Japon n’a pas changé depuis Blade Runner, je suppose…” 4/5

« Pas moyen que les yakuzas japonais puissent obtenir du polonium. C’est beaucoup trop difficile de mettre la main dessus. haha’ 1.2/5

“La scène de bataille en noir et blanc était bonne.” 3/5

‘J’ai aimé la musique.’ (Pas de score)

«Comme prévu, la représentation de Tokyo était étrange. J’imagine que le réalisateur est un fan de Ghost in the Shell.’ 2.6/5

« Le Japon a autant de néons ? lol C’est un mystère pourquoi tout le monde [in Kate] peut parler anglais. Mais, je l’ai regardé jusqu’à la fin !’ 3/5

Ce n’est pas un distributeur automatique japonais. (Je vous ai dit que c’était facile de séparer ces films !) Capture d’écran : Netflix