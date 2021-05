Les critiques In The Heights de Lin-Manuel Miranda sont en cours, voici ce que les critiques disent à propos de la comédie musicale du film

Seulement un peu plus de paciencia y fe, chers lecteurs, car In The Heights de Lin-Manuel Miranda est presque là! Sa comédie musicale à succès a été adaptée en long métrage, et après avoir traversé des retards de développement, elle est enfin en route vers nos écrans.

Dans The Heights met en vedette Anthony Ramos dans le rôle d’Usnavi, un rôle créé par Miranda dans le spectacle de Broadway. Miranda a un petit rôle en tant que Piraguero ou Piragua Guy, et le casting est complété par Melissa Barrera, Corey Hawkins, Leslie Grace et Olga Merediz. L’adaptation musicale a été réalisée par Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) et sortira en salles et sur HBO Max le 11 juin. Nous avons déjà vu des critiques partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux, et maintenant leurs critiques arrivent, alors nous allons jeter un coup d’oeil.