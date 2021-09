Les critiques malignes sont là, découvrez ce que les critiques ont à dire sur le film d’horreur de James Wan

in

James Wan a certainement une année chargée. Il est actuellement en train de filmer sa suite Aquaman et son film d’horreur original Malignant sort aujourd’hui, juste à temps pour une saison effrayante. Wan a réalisé le film, qui présente Annabelle Wallis dans le rôle de Madison, qui est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres, et ses tourments s’aggravent lorsqu’elle découvre que ces rêves éveillés sont en fait des réalités terrifiantes. Malignant présente également George Young, Jake Abel, Maddie Hasson et Michole Briana White, sur un scénario d’Akela Cooper.