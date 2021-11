Les critiques pleuvent sur Willians Astudillo après le combat

Les équipes Caraïbes de Anzoátegui et Cardinaux de Lara ils ont joué ce vendredi dans un Lutte lors de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) et après les événements, la critique pour la cour des grands Willian asudillou ils se sont fait sentir.

Les Caraïbes et les Cardinaux ont eu du temps avec une friction au sein de la LVBP et ce vendredi à Barquisimeto, la bombe a explosé, Willians Astudillo étant l’un de ceux qui ont été pointés du doigt et critiqués pour avoir fait partie de cette rixe honteuse.

Astudillo, un joueur expérimenté de la Ligue vénézuélienne et avec une carrière dans les Ligues majeures, a été l’un des protagonistes de cet événement et l’un des joueurs de « La Tribu » qui a attaqué la aussi grande ligue Luis Madero, qui était celui qui allumé l’étincelle dans le combat.

Les critiques pour « La Tortuga » via Twitter n’ont pas manqué et ce à cause de l’attitude qu’il a prise dans la rixe susmentionnée, puisqu’au moment de la vidange des bancs, il courait au troisième but et est allé directement attaquer Madero, lui donnant un coup qui l’a effondré sur le terrain de jeu.

Certains commentaires

« Willians Astudillo a perdu le respect que le cardinal fanatique et Larense avaient pour lui. Battre traîtreusement comme des lâches ». « À quel point vous habillez-vous mal Willians Astudillo lâche » Trop de HDP Astudillo avec ce coup perfide

VIDÉO

Willians Astudillo a perdu le respect que le cardinal fanatique et Larense avaient pour lui. Frappant traîtreusement comme des lâches.#LVBP pic.twitter.com/oulph3Qtep – VíctorAndrés (@ AndresVictor_12) 20 novembre 2021

À quel point tu t’habilles mal Willians Astudillo lâche – chinois cdl añez (@ chinck79) 20 novembre 2021