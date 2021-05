Les critiques s’accumulent sur McConnell après le vote de la commission du 6 janvier ⋆ 10z viral

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (Q-KY), a été surnommé «Mitch de Moscou» sur Twitter pour avoir aidé à tuer les audiences de destitution de Donald Trump, mais il a maintenant un nouveau surnom après avoir gardé son caucus en ligne et bloqué les tentatives de création d’une commission bipartisane pour enquêter sur la violente insurrection du 6 janvier au Capitole.

Le New York Daily News s’est rendu en ville sur McConnell dans une barre latérale de sa première page samedi, le décrivant comme un ver après que les républicains du Sénat eurent bloqué vendredi la législation bipartite. L’oindre “Spineless McWorm”, le journal dénonce à la fois McConnell et “ses lâches du GOP”.

Dans l’article d’accompagnement, le Daily News déclare qu’en votant contre la commission chargée d’enquêter sur la plus grande attaque terroriste interne contre notre pays, McConnell et les républicains «affirment qu’ils veulent fermer le livre sur la tragédie» malgré les appels à l’action des responsables de l’application des lois et les membres de la famille d’un policier tué dans l’émeute pro-Trump.

LOL NY Daily News titre fabuleux appelant Mitch McConnell le “McWorm sans épines” C’est plutôt bien, car nous savons tous ce qu’est un ver VER = Vieux mâle républicain blanc#SpinelessMcWorm#MitchMcTurtle #MoscowMitch #WORM #GOP #MAGA2024 #NYDailyNews pic.twitter.com/3tegJ55VTW – Tomi T Ahonen: contrebandier d’espoir (@tomiahonen) 29 mai 2021

Même si une majorité de sénateurs ont voté pour le projet de loi – dont six républicains – la règle d’obstruction de la chambre exigeait qu’elle reçoive le soutien d’au moins 60 membres pour réussir. L’échec de la commission marque le premier flibustier du GOP de la présidence de Joe Biden et ne manquera pas de déclencher un débat sur la nécessité d’abolir la règle des arcanes. Le projet de loi aurait créé une commission composée de 10 membres, nommés à parts égales par les deux parties, dans le but déclaré d’enquêter sur tous les aspects du 6 janvier et de s’assurer que quelque chose comme cela ne puisse plus jamais se reproduire.

C’est un jour douloureux pour la démocratie américaine que les républicains aient bloqué la création d’une commission chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier. J’applaudis les six républicains qui ont voté pour la commission, mais je suis attristé que beaucoup soient trop intimidés par Trump pour faire ce qu’il faut. – Bernie Sanders (@SenSanders) 28 mai 2021

La mesure était le produit de négociations entre le représentant de New York John Katko et le représentant du Mississippi Bennie Thompson, respectivement le plus haut républicain et démocrate du House Homeland Security Committee. Thompson a même accepté que le pouvoir d’assignation de la commission soit partagé entre les parties, ce qui est inhabituel, pour s’assurer que la plongée en profondeur du 6 janvier était de nature bipartite.

Ne permettez à personne qui a voté «Non» à la Commission du 6 janvier de diffuser des messages et des vidéos du Memorial Day. S’ils se souciaient des anciens combattants morts, ils les auraient honorés en enquêtant sur ceux qui ont juste essayé de détruire la démocratie pour laquelle ils ont saigné. – Richard N. Ojeda, II (@Ojeda4America) 29 mai 2021

Attendez-vous à ce que les démocrates forment leur propre commission maintenant que les républicains leur ont essentiellement donné la possibilité de citer à comparaître les 175 membres du GOP du Congrès qui ont tourné le dos à l’Amérique.