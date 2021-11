Les critiques musicaux ont accueilli ABBAl’album de retrouvailles tant vanté de Voyage, publié aujourd’hui (5), notant la « vitalité musicale » des superstars suédoises et comme « un assortiment d’un disque qui offre toutes les saveurs classiques d’ABBA ».

L’album arrive sur toutes les plateformes digitales et dans les magasins physiques dans la foulée de ses trois titres en avant-première, « Juste une idée » et les deux titres précédents « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down », qu’ils avaient annoncés en 2018.

Cette dernière chanson a atteint le numéro 1 en Suède, avec « I Still Have Faith… » culminant au numéro 2 et au numéro 3 en Allemagne. « Don’t Shut Me Down » a été un succès dans le Top 10 en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni, où il a été leur première fois dans ce noble territoire depuis « One Of Us » au début de 1982. Voyage, enregistré entre 2017 et 2021 au studio de Stockholm Riksmixningsverket, a été produit par ABBA’s Benny Andersson et Björn Ulvaeus, qui a également écrit les dix morceaux.

Dans une critique quatre étoiles dans Rolling Stone, Rob Sheffield observe : « Cet album serait un événement historique unique en son genre même si les chansons explosaient – ​​mais c’est du ABBA vintage, à égalité avec leur série classique des années 1970. Il évoque l’époque où les dieux nordiques régnaient sur la radio, combinant deux des tendances les plus en vogue des années 70 : le chagrin et les tailleurs-pantalons à sequins.

Il conclut : « C’est une surprise de retrouver ces Suédois dans le match. Mais c’est une surprise plus grande et plus douce qu’ils soient revenus si pleins de vitalité musicale. Toutes ces années après « Waterloo », ABBA refuse toujours de se rendre.

Au Royaume-Uni, Helen Brown de The Independent déclare : « Ils ont accepté les traumatismes et les triomphes de leur passé avec une honnêteté admirable sur Voyage. C’est un assortiment formidable et familial d’un disque qui offre toutes les saveurs classiques d’ABBA.

Ed Potton du Times décrit l’album comme « un mélange rassurant et familier de sentiments lucides, de musicalité scandaleuse et d’indifférence totale à la mode… vous êtes attiré par le punch mélodique de Benny Andersson et les idées lyriques excentriques de Björn Ulvaeus ».

De nombreux auteurs reprennent le côté classique de l’album et le refus décontracté du groupe d’essayer de refléter les tendances pop actuelles. « Le fait est qu’ABBA a toujours été dans sa propre voie », écrit Ian Wade de Classic Pop, « imperméable à tout saut désespéré majeur pour sonner actuel, à l’exception des clins d’œil occasionnels au disco, peut-être, mais finalement en étant leur propre truc. C’est à leur honneur que leur force réside dans l’ignorance des forces extérieures – il appartenait au reste du monde de les rattraper. Et ils l’ont fait.

Dans Pitchfork, Ben Cardew déclare : « De retour avec leur premier nouvel album en 40 ans, les titans de la pop suédoise tentent l’impossible : équilibrer l’attrait de la nostalgie avec l’attrait du présent. Étonnamment, ils réussissent.

Achetez ou diffusez Voyage.