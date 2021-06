Les critiques saluent les débuts de Joy Oladokun sur un label majeur

Le premier album en major de l’auteure-compositrice-interprète Joy Oladokun, pour défendre mon propre bonheur, a reçu des éloges de la critique partout, avec Rolling Stone écrivant sur sa « vedette pop imminente ». L’auteur-compositeur américain l’a saluée comme une « maître conteuse » et Hits Daily Double la qualifie de « jeune artiste convaincante ».

L’album est sorti vendredi dernier (4) sur Amigo Records/Verve Forecast/Republic Records par le résident de Nashville né en Arizona. en défense de mon propre bonheur exprime les expériences de vie d’une femme noire, queer et d’un enfant de la première génération d’immigrants nigérians. Elle a été émue d’apprendre la guitare dès l’âge de dix ans après avoir vu une vidéo de Tracy Chapman, la première fois qu’elle voyait une femme noire jouer de l’instrument.

Il y a des apparitions sur l’album de 14 titres de Maren Morris (« Bigger Man »), Jensen McRae (« vous souhaite le meilleur ») et Penny & Sparrow (« le paradis d’ici »). “Elle a une capacité remarquable à distiller comment les forces sont à l’œuvre dans le monde”, a écrit NPR Music of Oladokun. “Elle peut faire en sorte que même la protestation sociale et politique ressemble à un acte intime et chaleureusement humain.”

Vogue l’appelle “un talent rare qui parvient à disséquer le christianisme, l’homosexualité, la race et le bien-être mental avec une touche délicate mais déterminée”, tandis que pour Billboard, elle est “l’un des auteurs-compositeurs-interprètes à la hausse la plus rapide actuellement”. Folk Alley la considère comme «une artiste capable de renverser un idiome grâce à des messages puissants et à une honnêteté ouverte sur sa propre vie, sa propre famille et ses propres racines».

Oladokun a un concert complet au 3rd & Lindsley à Nashville le dimanche 20 juin. Il sera suivi d’apparitions au Newport Folk Festival, Lollapalooza, Bonnaroo et Austin City Limits. Elle ouvrira également à certaines dates pour Jason Isbell et l’unité 400 en septembre.

Achetez ou diffusez pour défendre mon propre bonheur.