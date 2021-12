Les critiques saluent Spider-Man: No Way Home pour avoir frappé les bonnes notes; Sortie en Inde le 16 décembre

Avec également Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Marissa Tomei et Alfred Molina, le film décolle des événements de Spider-Man: Far From Home où Mysterio de Jake Gyllenhaal avait révélé que Peter Parker était Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home de Tom Holland est prévu pour sa sortie en salles en Inde jeudi, mais les critiques internationales du film Marvel sont déjà disponibles. Alors que certaines critiques ont loué le film comme un spectacle, d’autres ont suggéré que l’intrigue était alambiquée.

Avec également Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Marissa Tomei et Alfred Molina, le film décolle des événements de Spider-Man: Far From Home où Mysterio de Jake Gyllenhaal avait révélé que Peter Parker était Spider-Man.

Amelia Emberwing d’IGN a écrit Spider-Man: No Way Home a frappé les bonnes notes en tant que dernière entrée dans l’univers cinématographique Marvel. Elle a ajouté que l’impact du film sur l’univers et les battements émotionnels globaux se sentent gagnés.

Des performances stellaires rencontrent « un dessin animé du samedi matin » qui regorge de coups de poing dévastateurs que les téléspectateurs attendent maintenant de Marvel. Le film, cependant, a du mal avec certains tropes de super-héros, mais le reste laissera les fans de Spider-Man souriants, a-t-elle écrit.

John Defore de The Hollywood Reporter a déclaré que le film était une herbe à chat pour les fans inconditionnels de Spide-Man, mais moins amusant que les prédécesseurs.

Defore a également remis en question l’idée de s’attaquer à ce matériau peu de temps après l’animation Spider-Man: Into the Spider-Verse en 2018. Cette aventure époustouflante était fraîche et excitante, donnant à No Way Home un aspect lourd et dépendant de la nouveauté, jusqu’à un opéra de moments émotionnels.

Benjamin Lee de The Guardian a déclaré que le film était amusant et dispersé. Il a ajouté qu’un complot moins alambiqué aurait été préférable.

Pete Hammond de Deadline a déclaré que le film était le film Spider-Man le plus excitant et le plus émouvant de tous. Dans sa critique, Hammond a écrit que le film faisait ce que font les meilleurs films : émouvoir et émouvoir le public pour le faire applaudir dans les salles bondées. Le film est un cadeau de vacances pour les cinéphiles et les exposants au milieu d’une pandémie mortelle, a déclaré Hammond, ajoutant que la fin du jeu était sur le point de sauver l’industrie du cinéma, tout comme Spider-Man avait toujours tendance à sauver la situation.

