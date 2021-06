Les croyances de la famille Duggar et Seewald rendent un nouveau divorce choquant

Without A Crystal Ball a été le premier à prendre note de la nouvelle du divorce, avec The Sun confirmant que Jessica Seewald avait en fait demandé le divorce le 21 mai. Jessa Duggar Seewald et Ben Seewald n’ont pas commenté le divorce (bien qu’ils l’aient fait commenter officiellement l’actualité de Josh Duggar il y a quelques semaines). La nouvelle se démarque parce qu’il est rare que ceux qui ont des croyances religieuses aussi ferventes, comme les Duggars et les Seewald, doivent rompre « l’alliance avec Dieu » que le mariage est considéré comme. Même Anna Duggar, qui est actuellement enceinte de son septième enfant, a soutenu Josh Duggar à travers de multiples scandales, notamment un rapport d’abus sexuels sur des enfants, les récentes accusations de pédopornographie et le fils aîné de Duggar passant du temps sur un site Web de fraude appelé Ashley Madison.