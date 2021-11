L’expérimentation rapide des DAO basés sur la blockchain en tant que crypto-villes et états démontre des moyens innovants de lier le numérique et le physique. Fondamentalement, la bataille entre un métaverse cryptographique ouvert et décentralisé et un métaverse fermé, extractif et d’entreprise se résume au matériel, quant à la façon dont les gens accéderont aux mondes numériques. Kong Land est un exemple de crypto-État avec la communauté, les capacités de fabrication et l’expertise pour rivaliser pour un métaverse ouvert.

Share