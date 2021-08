Les Crypto Keepers de Chainlink et les ponts blockchain anti-fraude seront bientôt là, est-ce un signal d’achat ? Crypto nouveaux médias

in

Chainlink LINK/USD fournit des flux de données aux contrats intelligents basés sur la blockchain qui étend ses services pour inclure le calcul décentralisé hors chaîne. Ce processus sera complété par un réseau d’opérateurs de nœuds connus sous le nom de Chainlink Keepers.

En outre, Chainlink Labs a également introduit des ponts cross-blockchain auxquels est associé un composant de surveillance des risques de fraude.

Crypto Keepers comme catalyseur de croissance

Êtes-vous à la recherche d’actualités rapides, de bons plans et d’analyses de marché ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

SmartCoin a annoncé que Keepers est une couche de service qui peut indiquer aux contrats intelligents exactement comment et où se comporter, et la fonctionnalité est en ligne sur Ethereum et adoptée par Alchemix, Bancor, Barnbridge, PoolTogether, Synthetix et Aave.

Chainlink permet aux entrées, y compris les données pour la finance décentralisée (DeFi), les générateurs de nombres aléatoires pour les scores d’esports et les marchés de prédiction de jeu d’être acheminés dans la blockchain via un réseau Oracle décentralisé qui est maintenu par les nœuds Chainlink.

Cette mise à jour augmentera la popularité de Chainlink et l’augmentation de l’adoption de la blockchain entraînera une exigence accrue du marché pour le jeton, ce qui augmentera l’offre en circulation et la valeur globale du jeton LINK.

Devriez-vous acheter Chainlink (LINK) ?

Le 6 août, Chainlink (LINK) valait 23,37 $.

Pour avoir une idée plus précise de cette valeur, le plus haut historique atteint par le jeton a été le 10 mai lorsqu’il a atteint 52,70 $ en valeur. Cela indique une baisse de 55% par rapport à son point de valeur historique le plus élevé.

Cependant, pour avoir une perspective plus claire sur ses évolutions de prix plus récentes et son potentiel, nous passerons en revue sa valeur en juillet.

Le 7 juillet, le jeton a grimpé jusqu’à 20,93 $, alors qu’il est tombé à 13,48 $. Cela signifie que la valeur du jeton le 6 août était 11% supérieure à son point le plus élevé en juillet et 73% supérieure à son point le plus bas, ce qui indique une croissance solide.

Selon les données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir qu’au cours des 7 derniers jours, LINK a enregistré 1,92 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 $. En outre, il a enregistré 243,93 millions de dollars d’entrées de change totales tout au long de cette période, ainsi que 254,45 millions de sorties de change totales.

Cela nous donne une indication qu’il existe un véritable intérêt pour le jeton et qu’il ne peut que grimper plus haut à partir d’ici.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à voir la valeur du jeton LINK augmenter à 25 $ d’ici la fin août, ce qui en fait une bonne option d’achat.

Où acheter en ce moment

Pour investir simplement et facilement, les utilisateurs ont besoin d’un courtier à faible coût et fiable. Les courtiers suivants sont très bien notés, reconnus dans le monde entier et sûrs à utiliser :

Etoro, approuvé par plus de 13 millions d’utilisateurs dans le monde. Inscrivez-vous ici >

Capital.com, simple, facile à utiliser et régulé. Inscrivez-vous ici >