Les crypto-mineurs chinois paniquent, mais la plupart attendent toujours la clarté du gouvernement.

Cela ne change rien, les fondamentaux restant plus solides que jamais. C’est plutôt une opportunité massive de rendre Bitcoin vert et encore plus décentralisé en ayant une nouvelle vague d’opérateurs miniers en dehors de la Chine utilisant des énergies renouvelables.

Au cours des deux derniers mois, le taux de hachage Bitcoin a connu de fortes baisses. Le premier est arrivé à la mi-avril après que des mineurs ont été piégés dans le Xinjiang, en Chine, lors d’un accident de mine de charbon.

Le deuxième est venu juste après avoir atteint un nouveau record absolu le 13 mai à 171,4 Th / s. Au cours du week-end dernier, le taux de hachage a enregistré une hausse et est actuellement de 151,716 Th / s, selon Bitinfocharts.

Avec l’ajustement de la difficulté à la baisse à la fin de cette semaine, cela normalisera davantage les choses en réduisant les frais et en facilitant la capacité de la blockchain.

La dernière baisse du taux de hachage est survenue avant que les rapports selon lesquels la Chine interdisant l’exploitation minière cryptographique ne commencent à faire les tours qui ont fait chuter le prix du Bitcoin de 54% à 30000 $ sur Coinbase et encore plus bas sur d’autres bourses. Le prix des ETH a fini par chuter de 60,6% à 1725 $. ETH 22,23% Ethereum / USD ETH USD $ 2,433.58

Le prix du Bitcoin a été battu après que certains mineurs, qui auraient paniqué, aient vendu leur réserve, ayant besoin d’un fiat pour couvrir les coûts opérationnels. Mais tout le monde ne l’a pas fait; la plupart des mineurs attendent des éclaircissements du gouvernement, ce qui prendrait un certain temps. Et cela pourrait finir par exercer une pression supplémentaire sur le marché.

«Une fois que cela arrive, si cela se traduit par une répression agressive (par exemple, des raids), cela pourrait conduire à une vente plus répandue», a noté le commerçant et économiste Alex Kruger. «Alors gardez un œil sur la Chine.»

Dans l’ensemble, cela donne aux États-Unis un point d’entrée indispensable dans la cryptographie pour prendre pied dans l’exploitation minière + être le pilote. Nous doutons que nous voyions une suite, cependant, la tache des pièces * impures * sera difficile à enlever. – Zzz (@SplitCapital) 23 mai 2021

Ce qui a vraiment poussé les Chinois à bout et les a fait paniquer pour vendre leurs actifs cryptographiques, c’est que c’était la première fois qu’un membre aussi haut placé de la RPC déclarait une «répression de l’exploitation minière et du commerce de Bitcoin», a déclaré Mustafa Yilham, vice-président. du développement commercial mondial chez Bixin.

Habituellement, cela signifie qu’il y aura des mesures coercitives dans les semaines à venir, a-t-il dit, mais pour le moment, personne ne connaît le niveau des mesures coercitives qui seront prises, et cette incertitude crée des sentiments baissiers parmi les mineurs chinois, a ajouté Yilham.

Quelques réflexions sur l’impact de la politique chinoise sur l’industrie minière #Bitcoin:

La situation actuelle de l’exploitation minière #Bitcoin en Chine n’est pas aussi grave que vous le pensez. – 江 卓尔 Jiang Zhuoer BTC.TOP (@JiangZhuoer) 24 mai 2021

Jiang Zhuoer, PDG du pool de crypto-minage BTC.TOP, s’est également adressé à Twitter pour clarifier la situation dans le pays, où l’objectif de l’autorité est de «prévenir et contrôler les risques financiers» et d’empêcher le capital social de se déverser dans le secteur de la crypto-mine. car «cela pourrait entraîner des risques de transfert des individus vers l’ensemble de la société».

«En conclusion, l’exploitation minière de Bitcoin existera normalement, sauf que l’exploitation minière en Chine sera déplacée des centres de données de taille industrielle vers les mineurs à domicile, les mineurs de petite ou moyenne taille.»

Les grands mineurs chinois ont déjà accéléré leur processus de migration vers d’autres pays, rendant de grandes quantités de machines d’extraction Bitcoin disponibles à la vente.

«Tout ce que nous croyons sur la crypto et le Bitcoin reste inchangé. Tous les fondamentaux restent plus solides que jamais », a déclaré Yilham, ajoutant:

«Dans le cadre de cette crise actuelle, il y aura une opportunité énorme: la redistribution de l’ensemble du réseau minier Bitcoin dans le monde entier. Nous devons nous assurer que la majorité des machines minières ne sont pas destinées à un seul pays. C’est le meilleur moment pour poursuivre la décentralisation. »

La thèse à long terme de la crypto reste inchangée. Inflation, décentralisation, confidentialité, programmabilité, résistance aux saisies et résistance à la censure… ce sont les moteurs séculaires de l’adoption. – balajis.com (@balajis) 20 mai 2021

C’est une opportunité pour le marché du bitcoin et de la crypto, car l’interdiction de l’extraction de crypto par la Chine mettra non seulement fin au récit selon lequel la Chine contrôle Bitcoin, mais aussi que son extraction est alimentée par des sources renouvelables. Tout le monde est du même avis avec Zhuoer BTC.TOP disant:

«En fin de compte, la puissance de hachage chinoise circulera à l’étranger, tout comme les bourses l’ont fait en 2017; La Chine jouera un rôle moins important dans la distribution mondiale de la puissance de hachage. »

Le récit selon lequel l’exploitation minière de Bitcoin est mauvaise pour l’environnement, incité par Elon Musk, peut être combattu en utilisant cette opportunité pour avoir une nouvelle vague d’opérateurs miniers en dehors de la Chine utilisant des énergies renouvelables.

