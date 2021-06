Les crypto-monnaies comme Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu devraient-elles faire partie de votre portefeuille ? Les experts parlent

Image représentative/Pixabay

Les crypto-monnaies ont récemment suscité un énorme intérêt parmi les investisseurs communs. Mais l’extrême volatilité les a amenés à se demander si les crypto-monnaies font ou non partie de leur portefeuille d’investissement. Les experts en finances personnelles déconseillent de sauter dans le wagon crypto à un moment où il n’y a aucune clarté réglementaire et aucun sentiment de stabilité autour des prix de tous les jetons crypto. Cependant, les initiés de l’industrie de la cryptographie sont enthousiastes à l’idée d’allouer une partie de leur portefeuille aux crypto-monnaies.

Selon les données des échanges de crypto-monnaie, près de 1,5 crore d’Indiens détiennent Rs 15 000 crore d’actifs de crypto-monnaie en Inde. Les prix de nombreuses crypto-monnaies ont grimpé en flèche au cours des six derniers mois. Bitcoin était la classe d’actifs la plus performante de l’exercice 2020-21, avec des rendements supérieurs à 800%. Cependant, les crypto-monnaies sont très volatiles et ont récemment chuté de 30% en une semaine seulement.

Alors que le débat sur les avantages et les inconvénients de l’investissement dans les crypto-monnaies se poursuit, FE Online s’est entretenu avec plusieurs experts pour savoir si les crypto-monnaies devraient ou non faire partie du portefeuille de finances personnelles d’un investisseur.

L’expert en fiscalité et en investissement Balwant Jain a déconseillé d’investir dans les crypto-monnaies. “Elle (la crypto-monnaie) n’est soutenue ni par une chose tangible ni par une garantie souveraine, je vous conseillerais donc de ne pas investir”, a déclaré Jain à FE Online.

Rachit Chawla, PDG et fondateur de Finway FSC, a également déclaré qu’il ne recommanderait pas d’inclure la crypto dans le portefeuille en raison de ses ambiguïtés. «Je ne recommande pas pour le moment que la cryptographie fasse partie d’un portefeuille de finances personnelles car il y a beaucoup d’ambiguïté autour d’elle. La RBI ne permet pas aux investisseurs de mettre de l’argent et d’acheter cette classe d’actifs est une chose, mais quelle est la sortie ? Il n’y a pas de cadre politique, en particulier pour un pays comme l’Inde qui est gouverné par la RBI », a déclaré Chawla.

Trop volatil pour être qualifié d’actif

“En l’absence de tout cadre, cela devient très difficile pour une telle classe d’actifs mais tout de même des gens voudraient l’acheter, cela se limitera à n’utiliser que 1 à 2% de leur portefeuille liquide total en actions pas plus que cela parce que les cryptos sont de nature trop volatile. Tout ce qui augmente de 10 % en une journée et de 10 % en moins en une journée ne doit pas être considéré comme un atout. C’est trop volatil pour être qualifié d’actif », a-t-il ajouté.

Que regarder si vous voulez investir ?

Malgré les risques apparents associés aux investissements cryptographiques, le blitz publicitaire, les campagnes de bouche à oreille et l’attrait des retours rapides poussent de nombreuses personnes vers l’investissement cryptographique. Archit Gupta, fondateur et PDG de ClearTax, a partagé des points que vous devriez examiner avant d’intégrer les crypto-monnaies à votre portefeuille de finances personnelles.

Les crypto-monnaies conviennent aux investisseurs agressifs qui comprennent le risque lié à l’investissement. C’est similaire à investir dans des actions cotées en cents, qui peuvent donner des rendements extrêmement élevés en peu de temps, ou vous pourriez perdre la totalité du montant investi. Les crypto-monnaies n’ont pas cours légal en Inde. Vous pourriez attendre que la réglementation et la fiscalité soient clarifiées avant d’inclure des crypto-monnaies dans votre portefeuille de finances personnelles. Il existe des cas où un manque de réglementation des prêts d’or et de la microfinance a conduit à une crise. Les personnes qui débutent dans les crypto-monnaies pourraient investir via le plan d’investissement systématique ou SIP. Il échelonne l’investissement dans les crypto-monnaies dans le temps, réduisant ainsi le coût d’achat. Les personnes qui doivent investir dans les crypto-monnaies pourraient leur allouer 1% à 2% de leur portefeuille. Vous ne devez jamais emprunter et investir dans des crypto-monnaies pour le portefeuille de finances personnelles. L’investissement dans les crypto-monnaies est similaire aux actions cotées en cents, où vous investissez des fonds (argent fictif) que vous pouvez vous permettre de perdre.

La diversification est la clé de la création de richesse

Edul Patel, co-fondateur et PDG de la plateforme de trading crypto Mudrex, a donné un « oui catégorique » à l’investissement dans les crypto-monnaies. Il a déclaré : « La diversification est la clé pour créer de la richesse sur une longue période de temps. Construire de la richesse doit être considéré comme un marathon, et non comme un court sprint. La crypto-monnaie en tant que classe d’actifs offre l’alpha dont le portefeuille a tant besoin et agit en même temps comme un fossé. »

«Tous les investisseurs doivent tenir compte de ce fait et investir une partie de leur capital dans la crypto-monnaie avec un horizon à long terme. Compte tenu de la volatilité, la plupart des grands investisseurs allouent actuellement 3 à 5 % de leur valeur nette à la crypto en tant que classe d’actifs et le nombre augmente constamment », a ajouté Patel.

