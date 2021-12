Les crypto-monnaies continuent de gagner du terrain car de plus en plus de personnes préfèrent être payées en actifs numériques

Les crypto-monnaies deviennent de plus en plus populaires, les gens déclarant qu’ils aimeraient recevoir leur salaire en actifs numériques comme Bitcoin (BTC / USD). Quelques exemples sont le maire de Miami Francis Suarez, le maire élu de New York Eric Adams et le quart-arrière du football Tom Brady. Cependant, il convient de noter que cette tendance s’est propagée au-delà des influenceurs pour inclure les travailleurs contractuels et les musiciens.

S’exprimant lors d’une interview le 21 décembre, Sharon Epperson de CNBC a noté que de nombreuses personnes souhaitent être payées en crypto en raison du potentiel de hausse des monnaies numériques. L’interview a mis en lumière l’histoire de Stephen Gerrits, dont le travail consiste à convaincre les gens de télécharger une application qui classe les parieurs sportifs.

Gerrits, un senior à l’université, a accepté ce poste car il offrait la possibilité d’être payé en crypto. Selon lui, la facturation en crypto était une partie intéressante de l’accord avec son employeur SharpRank. Il a noté que la crypto est une chose passionnante en ce moment et qu’il voulait en faire partie.

Le PDG et co-fondateur de SharpRank, Chris Adams, a décidé de proposer la crypto comme option de paiement pour ses employés, car elle s’est imposée comme une opportunité pour l’entreprise de se différencier de ses concurrents. Il a ajouté que les crypto-monnaies ont également aidé SharpRank à se positionner en tant que leader du marché, en ce qui concerne la façon dont ses ambassadeurs de marque communiquent avec les utilisateurs potentiels de l’application.

Un voyage passionnant mais risqué

Bien que la facturation des crypto-monnaies puisse sembler une option intéressante, il convient de noter que la volatilité inhérente des crypto-monnaies les rend risquées. Par exemple, BTC s’est échangé entre 30 000 $ (22 643,55 livres) et 68 789,63 $ (51 921,38 livres) en 2021.

Esto significa que cualquiera que haya cobrado en BTC en noviembre, cuando BTC cotizaba por encima de los 60,000 dólares (45,282.30 libras) y haya decidido mantener la cantidad en la criptomoneda, habría incurrido en pérdidas significativas porque BTC cotiza a 48,558.68 dólares (36,651.36 libras) en ce moment.

Cependant, certaines personnes sont prêtes à prendre ce risque pour prendre pied sur le marché des crypto-monnaies. Un exemple est Tiyanna Brown, une artiste qui crée à la fois de l’art physique et des jetons non fongibles (NFT). Selon elle, les NFT ont présenté une opportunité similaire d’autoriser son art. En tant que tel, chaque fois que quelqu’un utilise son art, il obtient un pourcentage.

Il a également noté que la valeur de son art augmente à mesure que de plus en plus de gens l’utilisent, le partagent ou l’achètent. Brown a ajouté qu’il espère que les NFT aideront à supprimer le mot famine de la description des artistes.

Les paiements cryptographiques s’accompagnent de lourdes taxes

Bien que les crypto-monnaies aient de nombreux potentiels, Epperson a déclaré que toute personne disposée à accepter les devises numériques pour le paiement devrait être prête à payer des impôts au gouvernement.

Selon elle, payer des impôts à l’Internal Revenue Service (IRS) pourrait être un processus compliqué car les employés doivent déclarer le montant total de crypto-monnaies qu’ils ont reçu en dollars en fonction de la valeur de la devise qu’ils ont obtenue et de l’heure à laquelle ils l’ont obtenue. Compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies, il a déclaré que les employés pourraient finir par payer des impôts sur les revenus qui ont perdu de la valeur.

En plus de cela, les employés qui acceptent des salaires ou des traitements en crypto-monnaies doivent payer des impôts sur les gains en capital chaque fois qu’ils échangent ou vendent leurs crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies post continuent de gagner du terrain car de plus en plus de personnes préfèrent être payées en actifs numériques sont apparues en premier sur Invezz.