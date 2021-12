Les crypto-monnaies devraient être déclarées par les plateformes dans 3 ans

Source : Adobe / joyfotoliakid

Les transactions d’actifs cryptographiques devraient être soumises à des obligations de déclaration officielles d’ici trois ans, et les États-Unis seront probablement le premier pays à introduire de telles réglementations sur les plateformes de négociation, selon une nouvelle enquête de la société. IHS Markit en octobre de cette année doit fonder.

Selon l’enquête, qui a porté sur 90 personnes interrogées dans des banques, des sociétés de gestion d’actifs, des courtiers et diverses autres institutions financières et non financières, la majorité des personnes interrogées ont déclaré s’attendre à ce que les exigences d’information liées aux « transactions post-négociation » soient introduites dans le trois prochaines années.

Dans les rapports sur les transactions post-négociation, l’enquête fait référence aux transactions effectuées sur des bourses centralisées et d’autres marchés au comptant de crypto-monnaie. En outre, l’exigence d’information attendue s’appliquera probablement aux opérateurs de marché et de bourse, et non aux opérateurs individuels.

Lorsqu’on leur a demandé quelles juridictions sont les plus susceptibles d’introduire ce type d’exigence, plus de la moitié de ceux qui s’attendaient à ce que l’exigence soit introduite ont déclaré que les États-Unis sont le pays le plus susceptible de l’introduire en premier.

Viennent ensuite l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et Singapour comme les prochains pays les plus susceptibles d’introduire des obligations de déclaration, selon l’enquête.

Commentant les résultats, Ronen Kertis, responsable des solutions mondiales de reporting réglementaire chez IHS Markit, a déclaré que les résultats illustrent un degré d’acceptation par les entreprises de l’industrie de la cryptographie qu’une surveillance réglementaire accrue est à venir.

« La rapidité avec laquelle la déclaration des transactions devrait être requise pour cette classe d’actifs relativement nouvelle montre que le marché accepte à la fois la nécessité et la valeur d’une surveillance réglementaire de ce type », a déclaré Kertis.

Il a ajouté que cela suggère que les entreprises opérant dans l’espace crypto « doivent surveiller de près » les signaux des régulateurs alors que le marché continue d’évoluer. En outre, Kertis a également félicité certaines entreprises du secteur qui, selon lui, ont déjà choisi de rendre compte de leurs opérations de cryptographie, bien que ce ne soit pas encore une exigence.

« Les crypto-monnaies restent largement non réglementées dans le monde, mais si leur importance continue de croître à un rythme soutenu, elles attireront certainement un contrôle réglementaire », a conclu un rapport décrivant les résultats de l’enquête en parlant de l’industrie naissante.

