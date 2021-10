Les crypto-monnaies entrent dans le T4 en vert alors que le bitcoin mène la charge.

Au moment de la rédaction de cet article, les prix des dix plus grandes crypto-monnaies (à l’exception des pièces stables) ont bondi de 7 % à 13 % au cours des dernières 24 heures, selon la plate-forme de métrique crypto CoinGecko. Bitcoin, la plus grande crypto avec une capitalisation boursière de 897 milliards de dollars, a bondi de 10,2% sur la journée, atteignant environ 47 760 dollars. Ethereum était juste derrière, gagnant 9,3% jusqu’à 3 266 $.

Les altcoins suivent également le rythme du bitcoin.

Les autres meilleures pièces suivent également. Cardano (+7,3 %, 2,25 $), Binance Coin (+11 %, 417,03 $), XRP de Ripple (+8,4 %, 1,03 $), Solana (+12,6 %, 155,13 $), Polkadot (+11,6 %, 31,36 $) et Dogecoin ( +7,3%, 0,217 $) sont tous dans la zone verte. Parmi les principales pièces de monnaie de la finance décentralisée (DeFi), Terra (+12%, 39,73 $), Uniswap (11%, 25,64 $), Avalanche (+5,3%, 69,23 $), Chainlink (+9,2%, 26,19 $) et Tezos (+12,9 %, 6,72 $) affichent également une croissance substantielle. Au moment de la rédaction, le bitcoin change de mains à un peu moins de 48 000 $.

La Réserve fédérale américaine n’a pas l’intention d’interdire la crypto.

Outre le début d’un nouveau trimestre, le dernier coup de pouce pourrait également avoir été catalysé par le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies. Hier, lors d’une réunion du House Financial Services Committee, on a demandé à Powell s’il avait l’intention d'”interdire ou de limiter l’utilisation des crypto-monnaies” – et de nombreux passionnés de crypto ont probablement poussé un soupir de soulagement après avoir entendu sa réponse. “Aucune intention de les interdire”, a répondu Powell. Cependant, il a distingué les pièces stables comme faisant l’objet d’un examen réglementaire. «Mais les pièces stables sont comme des fonds du marché monétaire, elles sont comme des dépôts bancaires, mais elles sont dans une certaine mesure en dehors du périmètre réglementaire. Et il est approprié qu’ils soient réglementés. Même activité, même réglementation », a ajouté Powell.