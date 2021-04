Les crypto-monnaies et la finance traditionnelle fusionnent via des fusions et acquisitions

Compartir

Quoi Coinbase a déjà été rendu public, et eToro , Kraken Ils prévoient également de coter leurs actions, on peut également s’attendre à une augmentation de l’activité d’acquisitions dans les mois à venir.

Alors que les fusions et acquisitions devraient augmenter cette année, ce qui est moins clair, c’est qui lancera de telles mesures. Les sociétés de financement traditionnelles (ou fintech) vont-elles acquérir des sociétés de cryptographie ou sera-ce l’inverse?

Unir les deux secteurs

Il convient de noter que les fusions et acquisitions ont déjà augmenté assez rapidement dans l’industrie de la crypto-monnaie. Selon Troisième rapport mondial sur les fusions et acquisitions et la collecte de fonds de PwC , la valeur totale des fusions et acquisitions au sein des crypto-monnaies a plus que doublé en 2020, pour atteindre un peu plus de 1,1 milliard de dollars. Ils s’attendent à voir une consolidation plus poussée dans le secteur, certaines des plus grandes entreprises bien financées ou rentables poursuivant leurs activités de fusions et acquisitions.

“Nous espérons que l’accent ne sera pas mis sur l’acquisition de concurrents plus petits, mais sur les entreprises qui offrent des services complémentaires à leur offre actuelle (par exemple, crypto, données, conformité, recherche)”, ont-ils ajouté.

D’une valeur moyenne de 53 millions de dollars (contre 19 millions de dollars en 2019), la plupart des accords précédents impliquaient la fusion ou l’acquisition d’une entreprise de cryptographie avec une autre. Par exemple, Binance a acheté CoinMarketCap , tandis que Coinbase a acquis le courtage de crypto-monnaie Tagomi, avec siège à New York.

Néanmoins, étant donné que Bitcoin et les crypto-monnaies attirent désormais l’attention des institutions financières et des banques, 2021 (et au-delà) est susceptible d’amener un plus grand nombre de sociétés financières “ traditionnelles ” à acheter des entreprises dans les crypto-monnaies. Et nous verrons également une augmentation des sociétés de cryptographie acquérant des sociétés en dehors du secteur.

«Les institutions de cryptographie à grande échelle peuvent vouloir acheter des sociétés fintech traditionnelles de taille moyenne dans le cadre d’une stratégie d’acquisition contractuelle en générant des liquidités ou des instruments financiers qui nécessitent une connaissance approfondie de l’environnement réglementaire et des offres. Les institutions financières traditionnelles à grande échelle peuvent vouloir faire preuve de leadership éclairé face à la nervosité croissante des personnes fortunées qui commencent à craindre de perdre un potentiel de croissance du capital significatif dans le secteur de la crypto-monnaie », a déclaré Andrew Kessler, directeur de la technologie et co -fondateur de la plateforme de gestion des données numériques basée à Zoug Zenotta .

Dans le même temps, Kessler espère que les institutions de taille moyenne de la finance traditionnelle et de la crypto-finance voudront se rassembler pour “renforcer mutuellement leurs positions individuelles en reliant ces deux secteurs”.

Pour Mike Colyer, PDG de Fonderie , une société à participation minière détenue par Digital Currency Group , il y aura un domaine particulier de l’industrie de la cryptographie qui bénéficiera d’un regain d’intérêt de la part des entreprises en dehors de la cryptographie.

«Il existe déjà une tendance croissante parmi les entreprises traditionnelles à acquérir ou à fusionner avec des sociétés de cryptographie, en particulier celles du secteur minier. Ces derniers mois, nous avons vu toutes sortes de sociétés cotées en bourse en Amérique du Nord, des sociétés de loterie sportive aux fournisseurs de solutions de support technique, acquérir ou fusionner avec des sociétés minières de crypto-monnaie », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Colyer s’attend à ce que cette tendance augmente cette année, tout en s’attendant également à ce que «davantage d’acteurs de crypto-monnaie acquièrent des sociétés de financement traditionnelles, d’autant plus que le marché haussier se poursuit».

‘La seule option’

Étant donné que certaines sociétés de cryptographie sont si grandes maintenant, les grandes sociétés financières traditionnelles peuvent être obligées d’en acquérir au moins certaines, car les chances de créer quelque chose d’égal à égal dans un laps de temps plus court diminuent chaque mois.

Compte tenu du délai de mise sur le marché pour créer une offre de crypto-monnaie pour toutes les sociétés financières traditionnelles, sauf les plus agiles, il se mesurera en années, si les entreprises n’ont pas encore commencé à construire une offre de crypto-monnaie, la seule option sera une acquisition pour garantir qui reste pertinente . Pay Pal a mené le peloton avec son récent acquisition du fournisseur de l’infrastructure de garde Curv », A déclaré Seamus Donoghue, vice-président des alliances stratégiques pour METACO , un fournisseur d’infrastructures d’actifs numériques pour les institutions financières traditionnelles.

Il a ajouté que PayPal adopte désormais les paiements numériques (c’est-à-dire les crypto-monnaies) qui, autrement, perturberaient complètement son modèle commercial existant. En fin de compte, c’est quelque chose que les banques et d’autres types d’entreprises peuvent être obligés de faire, éventuellement par le biais d’acquisitions.

“Trop de banques traditionnelles ont attendu et surveillé les actifs cryptographiques et sont maintenant dans la position inconfortable d’être complètement ignorées par les sociétés de cryptographie natives qui vivent ce que l’on pourrait qualifier d ‘” hyper-croissance “”, a-t-il déclaré. A déclaré Cryptonews.com.

Mais étant donné le conservatisme de nombreuses institutions financières traditionnelles, il pourrait encore s’écouler un certain temps avant qu’elles ne commencent à agir.

«Nous voyons de plus en plus d’argent institutionnel se diriger vers les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs, mais cela ne se traduit pas immédiatement par des acquisitions dans le secteur par des acteurs financiers traditionnels. […] Je pense que nous assisterons à une consolidation supplémentaire au sein des crypto-monnaies avant toute action sérieuse des acteurs financiers traditionnels », a déclaré Alexander Höptner, PDG du propriétaire. par BitMEX , 100x Groupe . Il a récemment déclaré que BitMEX pourrait également «acheter quelque chose» car ils prévoient de lancer des services de trading au comptant, de courtage et de garde.

Évolution accélérée

Quelle que soit l’échelle de temps, il est difficile de se débarrasser du soupçon que des fusions et des acquisitions croisées se produiront à terme entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle. Mais comment cela affectera-t-il les crypto-monnaies?

«D’une manière ou d’une autre, au fur et à mesure que les crypto-monnaies deviendront plus courantes, les sociétés de cryptographie finiront par devenir plus institutionnalisées, entreront davantage dans la compétence des régulateurs et offriront des produits ou des services qui ressemblent plus étroitement à ceux que les institutions financières proposent pendant longtemps. Par conséquent, je pense que de telles fusions et acquisitions ne feront qu’accélérer cette évolution, faisant progresser les crypto-monnaies et les sociétés de crypto-monnaie dans le processus », a déclaré Mike Colyer.

Pour Patrick Campos, directeur de la stratégie de La sécurité , une possibilité est que les fusions et acquisitions croisées puissent entraîner une hybridation partielle entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle.

«L’écosystème émergent consistera en une intégration transparente des systèmes hérités avec des systèmes plus récents basés sur la technologie du grand livre distribué. Ces systèmes utiliseront des rails interopérables pour accélérer la transition vers l’état futur où les actifs numériques prédominent dans des domaines où l’efficacité de la logique métier programmable et l’automatisation de l’exécution conduisent à des marchés élargis et à une augmentation de la capture des revenus », a-t-il déclaré à Cryptonews. Com.

Cependant, ce n’est qu’une possibilité, et Campos a également suggéré que les banques peuvent se retrouver sans avoir besoin d’actifs numériques et de blockchain à une échelle significative, et vice versa. Quoi qu’il en soit, les preuves disponibles indiquent que les fusions et acquisitions augmenteront certainement pour les crypto-monnaies cette année, même si ce sont principalement les sociétés de crypto-monnaie elles-mêmes qui achèteront.

