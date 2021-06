Les crypto-monnaies joueront inévitablement un rôle dans le commerce international

Comparer

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné l’intention de Moscou de supprimer progressivement le dollar américain et a suggéré que les crypto-monnaies pourraient jouer un rôle dans l’expulsion du dollar dans les accords commerciaux.

Les commentaires de Lavrov pourraient donner un réel espoir à ceux qui espèrent que les crypto-monnaies trouveront des cas d’utilisation dans les accords internationaux.

Selon l’agence de presse Tass, Lavrov a déclaré :

“Je pense que le moment viendra inévitablement où les crypto-monnaies joueront un rôle très important. [en el comercio y las finanzas] et ils occuperont un segment très important du secteur des règlements internationaux. »

Lavrov n’a pas précisé s’il faisait référence à des actifs cryptographiques tels que le bitcoin (BTC), les pièces stables soutenues par de grandes entreprises ou les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC). Parfois, les responsables gouvernementaux ont qualifié les CBDC de « crypto-monnaies ».

S’exprimant lors d’une réunion de groupes de réflexion à Moscou, Lavrov a affirmé que Moscou ne cherchait pas à éliminer complètement l’utilisation du dollar américain dans les accords commerciaux, mais a parlé à plusieurs reprises d’une politique de dédollarisation qui semble avoir déjà été mise en pratique.

Il a dit:

« Nous voulons vraiment participer à la dédollarisation de l’économie et du système financier russes. L’autre jour, nous avons décidé que nos réserves d’or et de devises ne seraient plus stockées en dollars. Les actions correspondantes ont déjà été entreprises. Mais je tiens à souligner, une fois de plus, que cela ne signifie pas que nous abandonnons l’utilisation du dollar en général. »

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la Russie cherchait désormais à utiliser des monnaies nationales autres que le dollar américain dans les accords bilatéraux avec d’autres pays, et a conclu :

« Nous nous efforçons de devenir de plus en plus dépendants des autres devises [además del USD]. Sur les monnaies nationales lorsqu’il s’agit de commerce bilatéral avec nos partenaires, avec la Chine, d’autres États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai et plusieurs autres pays », a-t-il déclaré.

Lavrov et les hauts responsables des finances du gouvernement ont parlé des plans de dédollarisation Moscou-Pékin avant cette année, tandis que le PDG du fabricant d’armes Kalachnikov et un chef d’entreprise influent a appelé cette semaine le gouvernement à adopter le commerce basé sur la crypto-monnaie. et les colonies.

