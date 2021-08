Les crypto-monnaies montent en flèche alors que Bitcoin et Ethereum brisent une résistance majeure

BBCStaticMiner est une société de technologie d’actifs numériques d’extraction de crypto-monnaie qui se concentre sur l’écosystème de la blockchain et la génération d’actifs numériques.

Il semble que les crypto-monnaies aient à nouveau repris la plus forte tendance haussière, après avoir hésité à le faire, à la suite du crash de mai, qui a duré jusqu’à la mi-juillet. L’action des prix confirme également la dynamique haussière du marché de la cryptographie, car la plupart des grandes crypto-monnaies augmentent.

Cryptos a fait une percée majeure aujourd’hui, avec Bitcoin dépassant la fourchette de 3 mois entre 29 000 $ et 44 100 $. Il a également dépassé le 200 SMA (violet) sur le graphique journalier, qui avait également fourni une résistance lors des retraits plus élevés et maintenu le BTC / USD en baisse pendant plus de 2 mois.

La guerre sur le marché de la crypto se poursuit, mais le marché de la crypto ne s’en soucie plus beaucoup, ce qui indique que le côté anti-crypto n’aura probablement pas beaucoup de succès. L’établissement bancaire essaie de tuer ce nouveau marché, tandis que l’autre partie essaie d’augmenter l’utilisation des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies s’est effondré en mai après que la Chine a commencé à sévir contre les crypto-monnaies et, en particulier, l’exploitation minière de Bitcoin.

D’autres pays ont également réprimé le marché de la cryptographie, interdisant les échanges cryptographiques comme Binance et rendant difficile pour les entreprises de continuer comme d’habitude. Aux États-Unis, la Maison Blanche cherche à accroître la conformité fiscale des courtiers en crypto-monnaie, ce qu’ils justifient comme un moyen d’aider à payer la facture d’infrastructure. L’accord a fait l’objet de vives critiques de la part des investisseurs en crypto, qui ont fait valoir qu’il donnerait à l’administration Biden plus de pouvoirs pour pratiquement paralyser le marché croissant de la crypto.

D’autre part, d’autres pays adoptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. L’Ukraine essaie d’adopter une nouvelle loi sur les crypto-monnaies qui autorisera les paiements en crypto-monnaies telles que Bitcoin bien qu’elles ne reconnaissent pas les crypto-monnaies comme monnaie légale. L’Ukraine rejoint donc un nombre croissant de pays qui adoptent des crypto-monnaies.

Ethereum a cassé la résistance de 3 000 $ cette semaine

Ethereum a également franchi la zone de résistance, qui va de 2 900 $ à 3 000 $. ETH / USD a fait trois bougies hebdomadaires haussières consécutives suggérant une forte dynamique haussière. Maintenant, Ethereum se dirige vers les sommets précédents, qui ne semblent pas trop éloignés si la dynamique haussière se poursuit comme celle-ci dans les semaines à venir.

Si Bitcoin (BTC) brise cette résistance, 50K$ sont imminents

Le prix du Bitcoin ( BTC ) a réussi à enregistrer un nouveau sommet de deux mois à 44 101 $ après avoir dépassé la résistance clé de 40 000 $. La principale crypto-monnaie a réussi à transformer sa résistance de longue date en un support clé de la chaîne et semble maintenant prête à conquérir 45 000 $ ensuite. La principale crypto-monnaie se négocie actuellement à 43 716 $, soit une augmentation de 7,13%, et elle semble être bien placée pour tester bientôt la résistance de 50 000 $.

La prochaine résistance clé pour BTC est à 45 000 $, et si son élan haussier se poursuit, la résistance clé se transformerait en support et 50 000 $ seraient imminents. La principale crypto-monnaie est sortie d’un sommeil de prix de près de trois mois dominé par un sentiment baissier. Enregistré 10 bougies vertes quotidiennes consécutifs pour la première fois en 4 ans.

Bitcoin sort actuellement d’une fourchette de deux mois pour la deuxième fois ce mois-ci, et une cassure claire ouvrirait certainement la voie vers 50 000 $.

Au plus fort du règlement du marché, lorsque Bitcoin il semblait fragile tombant en dessous de 30 000 $ à quelques reprises, de nombreux experts traditionnels l’ont appelé la fin de la saison haussière. Cependant, les défenseurs de Bitcoin ont maintenu tout au long que la principale crypto-monnaie finirait par rebondir de la tendance baissière, et les tendances actuelles des prix se sont avérées correctes.

Une part importante de Bitcoin continue de s’éloigner des échanges

Alors que les prix du Bitcoin continuent d’augmenter, la quantité d’offre de Bitcoin détenue sur les bourses a connu une baisse constante. Une partie importante de BTC tenue sur les échanges déplacé à nouveau la semaine dernière. Le mouvement de l’offre de Bitcoin hors des bourses est considéré comme haussier, car les commerçants déplacent souvent leurs avoirs vers Hodl en prévision de la flambée des prix.

La capitalisation boursière de la principale crypto-monnaie a également dépassé les 800 milliards de dollars, et le capitalisation boursière La crypto-monnaie globale a dépassé les 1,75 billion de dollars lors de la récente flambée des prix.

Le prix du Bitcoin montre une relation inverse avec l’or

L’élan du prix du Bitcoin par rapport à l’or a eu une relation inverse, où le prix du BTC a augmenté principalement tout au long de cette semaine, tandis que le prix de l’or a enregistré une tendance à la baisse. BTC et Gold s’affrontent souvent dans la course aux réserves de valeur, et BTC est clairement en train de gagner ces jours-ci en termes de retour sur investissement (ROI).

