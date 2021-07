28/07/2021 à 14h10 CEST Blanchiment d’Arnau Comme cela arrive dans les plus grands clubs d’Europe, ceux qui ne bougent pas autant de millions devront aussi restructurer vos effectifs et équilibrer vos comptes, comme c’est le cas de Augmenter l’UD. Cela fait deux mois que la compétition est terminée et l’équipe Granota ne trouve toujours pas […] More