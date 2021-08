Les crypto-monnaies peuvent alléger les conséquences financières pour les Afghans

“L’une des plus grandes tragédies de la vie”, selon l’auteur KL Toth, “est de perdre le sens de vous-même et d’accepter la version de vous-même à laquelle tout le monde s’attend”. Pour le peuple afghan, près de 40 millions d’entre eux, la perte de soi, ainsi que la perte de la vie, est devenue une réalité brutale. Avec les talibans aux commandes, le chaos règne désormais. Alors que les entreprises ferment, des dizaines de milliers de personnes tentent désespérément de fuir le pays. De plus, à mesure que le système politique s’effondre, le système financier s’effondre également.

Comme l’a récemment noté MacKenzie Sigalos de CNBC, l’Afghanistan est “un pays qui évolue sur des rails financiers hérités”. Ce calcul douloureux sur 20 ans a entraîné une « pénurie de liquidités à l’échelle nationale » ainsi que « des frontières fermées, une monnaie en baisse et des prix des matières premières en hausse rapide ». Les gens sont désespérés alors que le pays descend rapidement dans les profondeurs les plus profondes du désespoir.

Selon Sigalos, de nombreuses banques du pays, manifestement touchées par la disparition rapide du pays, ont été “forcées de fermer leurs portes après avoir manqué de liquidités”. Pour aggraver les choses, Western Union a suspendu ses services. Comme l’écrit Sigalos, « même le système ‘hawala’ vieux de plusieurs siècles, qui facilite les transactions transfrontalières », a été fermé. Le désespoir est palpable. Le peuple afghan a besoin d’aide.

Heureusement, les organisations à but non lucratif de base font de leur mieux pour offrir de l’aide. Ils aident actuellement quelque 20 000 citoyens afghans “qui sont toujours dans le pays en attendant que les autorités américaines traitent les visas d’immigrant spéciaux”. C’est là que l’importance des crypto-monnaies entre en jeu. Pour collecter suffisamment de fonds pour reloger les familles afghanes, les organisations à but non lucratif acceptent actuellement Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Gemini dollar (GUSD), Balancer’s BAL, Aspirer. Finance YFI, Polygon MATIC, Synthetix Network Token (SNX) et Bancor Network Token (BNT).

Pour les critiques de la cryptographie, dont beaucoup se demandent si elle est d’une quelconque utilité, les événements en Afghanistan montrent comment elle peut littéralement sauver des vies. Cela peut sembler hyperbolique, mais ce n’est pas le cas. En plus des organisations à but non lucratif, de plus en plus de citoyens afghans se tournent vers les crypto-monnaies. Dans l’article de CNBC, Sigalos s’est entretenu avec un jeune Afghan qui pense qu'”une situation similaire à celle du Venezuela se profile”. C’est peut-être bien. Selon un rapport de Bloomberg, lorsque les talibans ont pris le contrôle de Kaboul à la mi-août, l’afghan afghan, la monnaie du pays, est tombé à un niveau record.

Le Venezuela peut fournir un plan révélateur pour l’avenir de l’Afghanistan. Le pays d’Amérique du Sud, ravagé par l’hyperinflation, l’instabilité politique et les sanctions américaines, est dans une situation désespérée. Alors que le pays est plongé dans une crise économique, les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ether ont fait leurs preuves. Selon Jhonnatan Morales, consultant en crypto-monnaie basé au Venezuela et contributeur de Cointelegraph en Español, “Beaucoup de gens exploitent et échangent du Bitcoin non pas pour acheter des produits, mais pour se protéger de l’hyperinflation”.

En rapport: Explorer l’écosystème crypto du Venezuela depuis le début de la pandémie

En parlant du Venezuela, le gouvernement du pays a récemment annoncé son intention de supprimer six zéros du bolivar. Pas besoin d’un économiste pour reconnaître que le gouvernement vénézuélien fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver une monnaie qui est dans un coma hyperinflationniste depuis des années. Le même sort pourrait-il attendre l’Afghanistan ? Si un gouvernement n’est pas formé prochainement, ne pariez pas contre lui.

En Afghanistan, alors que les talibans luttent pour imposer un certain ordre politique, les crypto-monnaies offrent également de l’espoir aux Afghans. En fait, dans toute cette région, dans des endroits comme le Liban et la Palestine, les crypto-monnaies sont très demandées. Un nombre croissant de personnes au Liban et en Palestine, trop familières avec la dépréciation de la monnaie et l’instabilité politique, trouvent du réconfort dans les crypto-monnaies. Selon Arabian Business, alors que la livre libanaise “continue de chuter et que la situation économique s’aggrave”, les gens se tournent vers les crypto-monnaies, à la fois comme investissement et comme moyen de transférer leurs fonds à l’étranger. En outre, selon le rapport, “un nombre croissant de petites entreprises locales, allant des supermarchés aux boutiques de mode”, acceptent les paiements en Bitcoin.

En rapport: Pourquoi le Pakistan et le Moyen-Orient peuvent parier sur le minage de crypto-monnaie

Encore une fois, pour ceux qui se demandent rapidement pourquoi les crypto-monnaies sont nécessaires, le Liban offre plus que quelques réponses. Depuis 2019, la livre libanaise a perdu environ 90 % de sa valeur. Le politologue et journaliste Marwan Bishara, qui a beaucoup écrit sur la disparition du Liban, les lecteurs ont dit que le peuple libanais s’est habitué au « paradoxe du shawarma » : il y a deux ans, « le sandwich national » coûtait 5 000 livres libanaises, soit environ 2 $; aujourd’hui, il est au prix de 20 000 £, soit moins de 1 $. Cela peut sembler de l’humour noir, mais il y a peu d’humour dans la disparition de la monnaie nationale, qui est essentiellement sans valeur.

À quelque 120 miles de là, en Palestine, l’autorité monétaire de l’État indépendant débat actuellement de l’opportunité d’émettre ou non sa propre monnaie numérique. Alors que la Palestine cherche à obtenir une plus grande indépendance vis-à-vis de la domination israélienne, une monnaie numérique lui offrirait au moins une forme d’indépendance monétaire. Avec autant de commentateurs non informés obsédés par les mauvais acteurs qui utilisent les crypto-monnaies, très peu se concentrent sur les personnes désespérées qui les utilisent pour survivre. Cela nous ramène à l’Afghanistan, un endroit instable en proie à des actes de terrorisme et à l’instabilité politique. L’avenir du pays est incertain, mais les crypto-monnaies offrent une bouée de sauvetage aux millions d’Afghans dont la vie est en jeu.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont ceux de l’auteur seul et ne reflètent pas nécessairement ou ne représentent pas les points de vue et opinions de Cointelegraph.

John Mac Ghlionn est chercheur et commentateur culturel. Son travail a été publié par des publications telles que le New York Post, The Spectator, The Sydney Morning Herald et la National Review.