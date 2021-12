Les crypto-monnaies peuvent-elles être classées comme des valeurs mobilières ? Un point de vue juridique

Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle 2021 vise à première vue à interdire toutes les crypto-monnaies « privées » en Inde et à créer un cadre pour la réglementation de la monnaie numérique officielle émise par la Reserve Bank of India (RBI).

Par Trisha Shreyashi

La croissance impressionnante du marché mondial des crypto-monnaies basé sur la blockchain a touché une corde sensible auprès des gouvernements, des institutions financières et des investisseurs. À la lumière de la chaîne d’événements qui se déroule en Inde et dans le monde, les décideurs politiques sont poussés à réglementer les actifs virtuels comme la cryptographie. Le règlement sur la cryptographie fait l’objet de discussions approfondies lors de la session parlementaire d’hiver de 2021.

Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle 2021 vise à première vue à interdire toutes les crypto-monnaies « privées » en Inde et à créer un cadre pour la réglementation de la monnaie numérique officielle émise par la Reserve Bank of India (RBI). la monnaie numérique de RBI ; à savoir : la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) est proposée pour fonctionner comme monnaie légale sur les lignes du comité interministériel, rapport du ministère des Finances (GoI) 2019. Les plans actuels proposent le lancement de deux formes de CBDC –

(i) La CBDC de détail, un équivalent numérique de la monnaie fiduciaire, permettrait au public d’exécuter des fonctions de paiement et de règlement, via les paiements de détail et les systèmes bancaires de base existants.

(ii) Les CBDC de gros fonctionneraient comme une fusion des processus de paiement et de négociation sous la forme de jetons pour permettre les paiements interbancaires de grande valeur et les règlements par des entités autorisées.

Le Securities & Exchange Board of India (SEBI), le régulateur du marché des marchés financiers indiens, a été proposé pour réglementer le crypto-marché. Face à cette évolution, il est impératif de discuter des nuances pour savoir si la crypto-monnaie relève ou non de la définition de « titres ». L’article 2 (h) de la Securities Contract Regulation Act (SCRA), 1956 comprend tous les instruments financiers négociables, négociables et fongibles représentant une valeur financière ou des droits de propriété en tant que « titres ». Il s’agit notamment d’actions, de scripts, d’obligations, d’actions, de débentures, de produits dérivés, d’hybrides, de titres d’État, etc., dont l’achat et la vente sont rendus possibles par des contrats d’investissement.

Il est pertinent d’examiner si les actifs numériques tels que la cryptographie relèvent de la définition des titres permis par les contrats d’investissement. Le jugement historique de SEC V Howey prononcé par la Cour suprême des États-Unis établit le « test de Howey » pour le même. Cela implique que les bénéfices de l’investissement accumulés en grande partie ou complètement en dehors du contrôle de l’investisseur sont des valeurs mobilières. Le test de Howey met considérablement l’accent sur la substance et la valeur plutôt que sur la forme de l’investissement. Par conséquent, les monnaies virtuelles (VC) comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ne sont pas considérées comme des titres, selon le test de Howey.

Si le test de Howey n’a pas encore été expressément exploré dans le régime indien, les concepts de « titres » et de « contrats d’investissement » sont similaires comme dans le cas de Sahara V SEBI (2012). En outre, le Fonds monétaire international explique comment les VC susmentionnés tirent leur valeur de la demande et de l’offre plutôt que des actifs sous-jacents. Une fois peut donc déduire que de telles VC sont au-delà de la portée de la définition non exhaustive des « titres », en vertu de la SCRA. De plus, ces actifs décentralisés avec un émetteur non identifiable ne sont pas considérés comme des titres en vertu des lois indiennes.

Les positivistes radicaux de la crypto pourraient faire valoir que la classification des crypto-monnaies en tant que titres va fondamentalement à l’encontre de tout ce qu’elle représente. Les arguments en faveur de la crypto-régulation et de la crypto-interdiction sont très solides mais il ne faut pas oublier que les crypto-monnaies ont été conçues à l’origine pour être autonomes et décentralisées.

(L’auteur est un professionnel du droit et fait partie du milieu universitaire du National Institute of Securities Markets (NISM). Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

