Les crypto-monnaies peuvent-elles être héritées ? | Vie

Que se passe-t-il lorsque le propriétaire d’une crypto-monnaie décède ? Cette question a inquiété beaucoup ces derniers temps et, malgré le fait qu’il existe un certain vide juridique, il existe une réponse plus ou moins fiable.

Aucun de nous n’aime penser à la mort. C’est l’une des conséquences d’être en vie et cela atteint tout le monde. C’est précisément pourquoi nous devons penser à ce que deviendront nos choses quand nous ne serons pas là.

Ces derniers mois, il y a eu une inquiétude concernant les crypto-monnaies et la mort Que se passe-t-il quand quelqu’un meurt avec des Bitcoins ?Vos enfants en héritent comme n’importe quoi d’autre ?

Les notaires ont répondu directement à cette question. Oui, il est possible d’hériter de crypto-monnaies que nous avons, mais sa réponse n’a pas été profonde du tout.

Bien que les crypto-monnaies puissent être héritées (elles font partie de la succession du défunt), il existe un certain vide juridique. C’est de l’argent, mais c’est virtuel et il n’y a pas de contrôle par les banques. En fait, c’est l’un des avantages que voient les investisseurs.

Le problème est que, en n’ayant pas d’institution financière capable de les surveiller, les crypto-monnaies peuvent se retrouver dans un portefeuille électronique et personne ne peut y accéder.

Comme il ne s’agit pas d’un actif corporel, il est difficile d’effectuer le transfert si vous n’y avez pas accès d’une manière ou d’une autre. Pourtant, Il faut essayer que les héritiers aient la possibilité de démontrer qu’ils peuvent obtenir cette partie de l’héritage.

Le problème de faire un testament

Les monnaies numériques, grâce à la technologie blockchain, sont assez sécurisées et il n’est pas facile pour quelqu’un d’autre que le propriétaire d’y accéder. Par conséquent, la première chose que nous devrions faire est dire à nos successeurs où se trouvent les crypto-monnaies et comment y accéder.

Il n’y a peut-être pas assez de confiance, mais est la façon la plus simple de le faire. L’autre façon est de faire un testament dans lequel vous indiquez l’emplacement et le mot de passe pour les obtenir.

Vous pourriez aussi laisser les mots de passe à un exécuteur testamentaire, mais bien sûr, que ce soit le notaire ou la personne en charge de la garde de notre héritage, ils auraient des informations très personnelles et ils pourraient mettre la main sur les jetons.

Ce problème inquiète beaucoup et tout le monde ne fait pas un testament, il serait donc nécessaire de trouver un moyen de faire le transfert sans dire à personne les mots de passe.

Les documents juridiques peuvent aider

Heureusement, certaines plates-formes de crypto-monnaie commencent à prendre en charge certains documents pour permettre aux héritiers légitimes d’accéder aux jetons détenus par héritage.

Lorsqu’une personne décède, les héritiers peuvent obtenir l’acte de décès et le certificat des Actes de Dernière Volonté (aussi appelées dernières volontés), avec celles-ci en main, vous pourriez vous rendre sur l’une de ces plateformes pour qu’elles nous donnent accès.

Il faudrait aussi présenter le testament, mais s’il n’y en avait pas, la déclaration des héritiers devra être présentée. Cette documentation peut être obtenue auprès de l’étude notariale qui gère la succession et nommera les héritiers de manière légale et concise. De cette façon, nous pouvons montrer que nous sommes les successeurs légitimes.

Certaines plateformes comme Binance ou Coinbase acceptent déjà ce type de procédure. Le marché des crypto-monnaies s’adapte également à ces types de problèmes. Il est déconseillé que les tokens restent indéfiniment dans un portefeuille électronique sans mouvement.

Il y a des entreprises qui offrent leurs services pour ces cas

Il existe des entreprises qui se consacrent à la protection de la vie privée des personnes, des mots de passe, des réseaux sociaux et même des crypto-monnaies, afin que leurs héritiers puissent leur succéder dans la sphère numérique.

Il y a quelques années, c’était une option qui, pour un prix raisonnable, nous permettait d’accéder aux données, mais nous avions les mêmes problèmes. Quelqu’un aurait dû embaucher ces entreprises avant leur décès.

Même si c’est le cas, les plateformes numériques s’adaptent aux situations de décès et de succession, si bien que dans peu de temps ce type d’entreprise ne sera pas rentable.

Si j’hérite, dois-je payer ?

Eh bien oui, à cause des droits de succession. Cet hommage nous fait payer tout ce que nous avons reçu en héritage. C’est un taux très controversé qui a été modifié à plusieurs reprises et même récemment une tentative a été faite pour l’éliminer.

En droits de succession, il faut payer pour recevoir le bien de quelqu’un en héritage, car il est entendu que notre patrimoine s’est amélioré.

En héritant d’une maison on en devient propriétaire et évidemment on en a plus qu’avant. Juste ce changement dans notre fortune est ce qui est payé.

La même chose se produit avec les crypto-monnaies. Nous avons obtenu des jetons qui ont amélioré notre santé économique. A leur réception, l’héritier devra dire quelle est la valeur des crypto-monnaies et seront taxés pour eux, selon le taux de chaque Communauté Autonome.

Ce dernier problème est quelque peu compliqué car la valeur des jetons varie rapidement dans le temps. Selon une partie de la doctrine, la valeur du jeton serait celle du moment du décès du propriétaire. Cela pourrait causer des situations gênantes, car peut-être que quelque chose est hérité qui ne vaut pas la moitié de ce qu’il valait au moment de la mort.

Bien que le sujet en soit encore à ses balbutiements, petit à petit des règles seront établies pour ce type de cas. Tout comme dans l’héritage des maisons il y a des primes pour les successeurs, il est possible que les Communautés autonomes mettent d’autres incitations pour les transferts de jetons.

Enfin, après avoir été héritée, la plate-forme ou la maison de change vous devrez mettre les cryptomonnaies héritées au nom du nouveau propriétaire. Après cela, l’héritage de la crypto-monnaie pourrait être résilié.

Ce n’est pas simple, mais avec les héritages, ce n’est jamais le cas. J’espère que vous n’avez pas à faire quelque chose de cela, mais si malheureusement c’est votre tour, vous serez maintenant plus informé.