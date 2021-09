Les crypto-monnaies peuvent faire la différence en aidant les gens

Entre Bitcoin (BTC) franchissant l’obstacle des 50 000 $ et le rallye des marchés de l’altcoin, les crypto-monnaies n’ont jamais été aussi attrayantes pour les spéculateurs. Mais accumuler des profits grâce au commerce ne vaut rien à moins que cet argent ne soit dépensé. Heureusement, les organisations caritatives réalisent la possibilité de dons cryptographiques alors que le monde adopte les crypto-monnaies. Pour l’entrepreneur blockchain Wendy O, lorsqu’un gymnase local était en danger, elle savait qu’elle devait se tourner vers la crypto Twitter pour obtenir de l’aide. En utilisant les réseaux sociaux, sa chaîne YouTube et Tik-Tok, l’influenceuse a envoyé l’appel pour sauver une entreprise qu’elle aimait.

Le Self Care Lab est une salle de boxe située à Pomona, en Californie, qui sert les jeunes défavorisés et à risque. La propriétaire Nita Watson a récemment découvert que la propriété du bâtiment du gymnase avait changé de mains et qu’elle n’avait que 30 jours pour quitter et trouver une nouvelle maison pour une communauté qu’elle avait passé des années à construire.

Heureusement, Wendy O est une cliente de longue date de la salle de sport et une ardente défenseure de l’utilisation de la forme physique pour élever les jeunes. Wendy a tiré parti de son réseau d’amateurs de blockchain, de commerçants, d’entrepreneurs et de « degens » autoproclamés pour collecter des fonds non seulement pour déplacer des emplacements, mais également pour mettre à niveau divers équipements usés. Bien que la page Go Fund Me du gymnase n’ait pas atteint son objectif ultime, il y a eu suffisamment de dons de monnaie fiduciaire et de crypto-monnaie pour sécuriser un nouvel emplacement. Wendy O a déclaré à Cointelegraph :

« Cette salle de gym a été une partie si importante de ma vie et je ne peux pas imaginer où je serais sans elle. C’est plus que de la boxe, c’est une question de soins personnels et de thérapie. Et beaucoup de ces enfants ont besoin d’un endroit positif comme celui-ci pour rester concentrés et éloignés d’autres activités moins productives. En tant que personne qui vit de la crypto, je savais que je pouvais compter sur mes amis pour intervenir et faire la différence.”

Cependant, l’innovation ne s’est pas limitée à autoriser les dons de crypto-monnaie. Pour capter l’attention de la communauté artistique naissante de la blockchain, Wendy O a lancé avec succès une série de jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain Theta, avec des milliers de ventes à ce jour. Deux de ces NFT peuvent être échangés contre des séances de consultation avec Wendy O, injectant une certaine utilité dans les dons. Combler le fossé entre les spéculateurs et les œuvres caritatives est un phénomène relativement nouveau dans l’écosystème d’actifs décentralisé, même s’il deviendra probablement plus populaire à mesure que des noms plus connus dans l’espace commenceront à exploiter les crypto-monnaies pour des causes caritatives. En évitant les opérateurs de paiement tiers, les intermédiaires et les processeurs, vous pouvez recevoir davantage de chaque don cryptographique.

D’autres projets acceptent depuis longtemps les dons en Bitcoin, notamment la Fondation Kessler et la Dementia Society of America. Plus récemment, PAWS Animal Rescue à Chicago a commencé à accepter des dons en Dogecoin (DOGE). Même s’il n’y a pas de NFT impliqué dans l’affaire PAWS, l’attrait d’aider les chiens avec un jeton canin aussi populaire semble indéniable.

Plus récemment, le secteur de la blockchain a soutenu des organisations caritatives axées sur l’aide aux efforts humanitaires en Afghanistan. Alors que des milliers de réfugiés cherchent de nouveaux foyers dans le monde, les organisations à but non lucratif prennent des mesures. Le cabinet de conseil Visualize Value s’est récemment associé à CARE pour vendre des NFT qui répondent aux besoins urgents d’une famille.

Aussi percutants que soient ces dons, c’est peut-être la commodité des crypto-monnaies qui incite finalement plus d’utilisateurs à envoyer des fonds. De manière générale, la voie traditionnelle pour faire un don en ligne comprend le remplissage d’un long formulaire, la saisie manuelle des informations de carte de crédit et d’autres étapes pour effectuer un don. Au contraire, pour les investisseurs en crypto qui sont à l’aise avec les transactions blockchain, l’envoi de BTC ou d’Ether (ETH) est une seconde nature. Au lieu d’enchérir sur les pingouins NFT, dans ce cas, ils aident une juste cause.

Un coup d’œil désinvolte à certains des messages sur Crypto Twitter peut sembler un peu étrange. Les chronologies sont pleines de complices aléatoires, d’escroqueries diverses, de commerçants célébrant leurs bénéfices et d’histoires de personnes perdant des sommes incalculables en raison de mauvaises pratiques commerciales. Bien que cela puisse sembler une foule difficile pour un étranger, cependant, ceux qui peuvent naviguer dans l’espace peuvent trouver des diamants de bienfaisance à l’état brut.

