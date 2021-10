Les crypto-monnaies pourraient provoquer une crise financière comme celle qui s’est produite en 2008, selon des responsables de la Banque d’Angleterre

Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre pour la stabilité financière Jon Cunliffe. Il a averti dans un discours mercredi que les crypto-monnaies pourraient déclencher une crise financière mondiale semblable à celle qui s’est produite en 2008. À moins que des réglementations strictes ne soient mises en œuvre sur le marché des crypto-monnaies.

Cunliffe a comparé le taux de croissance du marché des crypto-monnaies, de 16 milliards de dollars il y a cinq ans à 2,3 billions de dollars aujourd’hui, au marché des prêts hypothécaires à risque de 1,2 billion de dollars en 2008.

« Quand quelque chose dans le système financier se développe très rapidement et se développe dans un espace largement non réglementé, les autorités financières doivent s’asseoir et prendre des décisions », a déclaré Cunliffe.

Cunliffe a reconnu que les gouvernements et les institutions de réglementation doivent faire attention à ne pas réagir de manière agressive ou à ne pas classer les nouveaux marchés comme « dangereux » simplement parce qu’ils sont différents. Il a également noté que les technologies Blockchain offrent une perspective « différente » des services financiers traditionnels.

Cependant, il a maintenu que même si les risques pour la stabilité financière mondiale restent peu nombreux, pour l’instant. Les utilisations actuelles des crypto-monnaies posent un problème de stabilité financière. Car la plupart de ces actifs n’ont pas de valeur intrinsèque et sont vulnérables à des variations importantes de leur prix.

De même, Bitcoin et Ethereum, deux des principales crypto-monnaies, ont chuté de plus de 30% par rapport à leur prix plus tôt cette année, avant de se redresser récemment. De plus, ils se sont avérés extrêmement volatils depuis leur création. Les prix sont sensibles à divers facteurs, des commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, aux mesures réglementaires radicales du gouvernement chinois.

La Banque d’Angleterre considère la crypto comme manquant de soutien

Les commentaires de Jon Cunliffe font écho aux déclarations du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey. En mai, Bailey a averti que les investisseurs en crypto devraient être prêts à perdre tout leur argent. Cela est dû au manque de « valeur intrinsèque » des actifs numériques.

« Le monde des crypto-monnaies commence à se connecter avec le système financier traditionnel et nous assistons à l’émergence de nombreux investisseurs à effet de levier. Et plus important encore, cela se produit dans un espace non réglementé », a déclaré Cunliffe.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a également mis en garde contre la nature risquée des investissements en crypto-monnaie.

Cunliffe a déclaré que le risque pour la stabilité financière pourrait augmenter rapidement si le marché continue de se développer à ce rythme. Cependant, l’ampleur du risque sera déterminée par la rapidité de réaction des institutions réglementaires et des gouvernements.

« Les crypto-monnaies non prises en charge représentent près de 95% du marché de 2,3 billions de dollars. Bitcoin, bien sûr, est l’exemple le plus frappant, mais il existe maintenant près de 8 000 crypto-monnaies sans aucun support. Ces types d’actifs numériques n’ont aucune valeur intrinsèque, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’actifs ou de produits pour les soutenir. Cunliffe ajouté.

Cunliffe a également fait valoir que pour que le système financier traditionnel résiste à de fortes fluctuations de prix, certains investisseurs devront subir des pertes douloureuses. Afin d’éviter un impact en chaîne sur « le véritable système économique ».

« La question pour l’avenir est de savoir ce qui pourrait résulter si les crypto-monnaies continuent de croître à grande échelle et si elles continuent à s’intégrer davantage dans le secteur financier traditionnel. » dit Cunliffe.

De nombreuses institutions de réglementation dans le monde ont commencé à travailler pour établir un cadre de politique publique à travers lequel la croissance exponentielle des crypto-monnaies sera surveillée.

