Actualités Bitcoin

La crypto réglementée car les actifs peuvent « créer une vague d’entreprises mondiales » construites par une jeune génération, déclare le président d’Infosys

AnTy2 décembre 2021

La crypto-monnaie peut apporter plus d’inclusion financière, ce qui mérite d’être envisagé, a déclaré Nandan Nilekani, président de l’exportateur de services logiciels Infosys lors de la prochaine conférence .. Nilekani, qui a cofondé Infosys en 1981, a déclaré

« Il y a un rôle pour la crypto en tant qu’actif, mais ils devront évidemment suivre toutes les lois et s’assurer qu’il ne devienne pas une porte dérobée pour le blanchiment d’argent. »

Selon lui, la crypto peut être utilisée comme « un point d’entrée pour amener beaucoup de jeunes sur les marchés financiers ».

Cependant, il a ajouté que la crypto n’est pas adaptée aux transactions en raison de sa volatilité et de ses coûts de transaction élevés.

« Si nous avons un marché de la cryptographie très bien réglementé, légal et licite, non pas en tant que monnaie mais en tant qu’actifs, et que de nombreux jeunes créent des applications innovantes autour de cela, alors ces jeunes pourraient créer une vague d’entreprises mondiales. »

Comme nous l’avons signalé cette semaine, le ministre indien des Finances Nirmala Sitharam a déclaré que le gouvernement travaillait sur un nouveau projet de loi cryptographique, car l’ancien exigeait que la loi soit «modifiée» pour réglementer les actifs cryptographiques et qu’ils étaient «sur le point de l’apporter». au Parlement.

Plus tôt dans la semaine, Sitharam a également déclaré au Parlement que l’Inde n’avait pas l’intention de reconnaître le Bitcoin comme monnaie.

Tout comme l’Inde, la Thaïlande ne semble pas désireuse d’utiliser la crypto comme monnaie dans le pays. La Banque de Thaïlande a mis en garde les entreprises contre l’acceptation d’actifs numériques pour les paiements, car de plus en plus de banques, d’entreprises et d’institutions s’associent pour accepter la crypto comme moyen de paiement.

« La forte volatilité des prix des actifs numériques, le risque de cybervol et de fuite de données personnelles et les outils de blanchiment d’argent pourraient avoir un impact sur les clients et les entreprises », a déclaré la banque centrale de Thaïlande dans un communiqué.

La banque apex travaille avec la Securities and Exchange Commission pour créer des modèles réglementaires pour l’utilisation des actifs cryptographiques en tant que paiements afin de limiter les risques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.