Les crypto-monnaies sont désormais officiellement légales au Texas, voici les détails

Dans certains pays, l’utilisation des crypto-monnaies n’est tout simplement pas entièrement réglementée, donc en théorie, elles ne sont pas interdites. Dans d’autres, l’interdiction est expresse, mais dans d’autres, elle peut changer d’un état à un autre. Par exemple, aux États-Unis, certains États se sont opposés à la légalisation des crypto-monnaies et de la technologie blockchain, tandis que d’autres les ont adoptés à bras ouverts et l’un d’entre eux est le Texas.

Il y a quelque temps, le Texas avait adopté deux projets de loi qui intégreraient la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain dans sa législation commerciale. Tout cela à travers les projets de loi 1576 et 4474 de la Chambre des représentants du Texas. Ils ont été approuvés en mai et juin par la législature de l’État et le gouverneur de l’État du Texas. Ces projets de loi légaliseraient essentiellement les crypto-monnaies dans l’État et au moment où la date de mise en œuvre était fixée au début du mois de septembre.

Qu’est-ce que cela signifie que les crypto-monnaies sont désormais officiellement légales au Texas ?

Pour comprendre ce qui se passe, il faut bien comprendre de quoi parle chacun des projets de loi. Chacun est adapté à une partie de l’industrie. Premièrement, le Texas House Bill 1576 établirait un groupe de travail sur la blockchain dans l’État du Texas.

D’autre part, le House Bill 4474 modifierait le Texas Business Code actuel pour inclure les crypto-monnaies. Cela fait du Texas le quatrième État à ajouter des crypto-monnaies à sa loi commerciale.. Derrière le Wyoming, le Rhode Island et le Nebraska.

Dans une interview, le président du Texas Blockchain Council, Lee Bratcher, a expliqué que le projet de loi 4474 définirait mieux les intérêts de sécurité des crypto-monnaies. Cela « permettrait aux investisseurs institutionnels de s’impliquer dans des investissements substantiels ».

“C’est positif pour les crypto-monnaies en général”, a déclaré Lee Bratcher. “Cela signifie que les parties aux transactions sont claires sur leurs droits et obligations juridiques, les juges ont une feuille de route pour résoudre les différends et les prêteurs savent qu’ils ont un privilège exécutoire sur la cryptographie donnée en garantie pour les prêts garantis.”

L’histoire de cet état avec les crypto-monnaies n’est pas nouvelle

Suite à la répression de la Chine contre les mineurs, qui a conduit à un exode des mineurs hors du pays, le Texas a accueilli les opérations minières à bras ouverts. La protection juridique de l’État pour les entreprises a été citée comme l’une des raisons pour lesquelles elle est si attrayante pour les mineurs de crypto-monnaie quittant la Chine.

De plus, les préoccupations concernant la consommation d’énergie et d’exploitation minière font du Texas un endroit encore plus attrayant pour les mineurs. La raison en est que cet état dispose d’une grande quantité d’énergies renouvelables, qui fourniraient aux mineurs l’énergie dont ils ont besoin pour leurs activités. Maintenant que les crypto-monnaies sont officiellement légales au Texas, l’industrie de la crypto devrait se développer davantage là-bas. Bien sûr, tant que la réglementation ne commencera à augmenter que lorsque les avantages offerts par les crypto-monnaies disparaissent.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport