Les crypto-monnaies sont-elles le nouvel or en Inde ? Les investisseurs ont acheté pour 40 milliards de dollars de crypto l’année dernière

Les ménages indiens sont connus pour leur affinité pour l’or, mais 2020 a apporté un changement notable dans l’allocation des investissements. Alors que les Indiens possèdent plus de 25 000 tonnes d’or, les investissements en crypto-monnaie sont passés d’environ 200 millions de dollars à près de 40 milliards de dollars l’année dernière malgré une proposition d’interdiction commerciale et une hostilité pure et simple envers cette classe d’actifs, rapporte Bloomberg.

Cela soulève la question de savoir si Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies sont en train de devenir le nouvel or numérique.

Le nouvel or prometteur

Le marché de l’or indien est beaucoup plus vaste que le marché des crypto-monnaies et est ancré dans sa culture. Cependant, un changement de sentiment a lieu, car les plus grands échanges cryptographiques du pays ont montré une augmentation de l’activité commerciale quotidienne de 10,6 millions de dollars l’année dernière à 102 millions de dollars maintenant.

Le jeune entrepreneur Richi Sood représente une tendance croissante. Vous avez investi l’équivalent de 13 400 $ en roupies dans des crypto-monnaies au cours de la dernière année. Il est rejoint par plus de 15 millions d’autres Indiens qui achètent et vendent des devises numériques, mettant le pays sur la bonne voie pour rivaliser potentiellement avec les 23 millions d’Américains qui investissent également dans les crypto-monnaies. Sood a déclaré à Bloomberg :

Je préfère mettre mon argent en crypto-monnaies qu’en or. Les crypto-monnaies sont plus transparentes que l’or ou la propriété et les retours sont plus rapides.

Sandeep Goenka, défenseur des crypto-monnaies et co-fondateur de ZebPay, a également déclaré à Bloomberg qu’il est plus facile pour les jeunes d’investir dans les crypto-monnaies car le “processus est si simple”. Goenka a ajouté qu’un investisseur indien doit simplement se connecter et peut posséder une crypto en quelques secondes. Au contraire, il faut vérifier l’or.

L’incertitude réglementaire reste un obstacle

L’incertitude juridique est l’un des plus grands défis avant une adoption plus large en Inde. Pourtant, ses habitants sont prêts à prendre ce risque, comme le montre l’adoption croissante. Le secteur est en proie à des incidents de carences réglementaires. L’investisseur de 22 ans, Keneth Alvares, déclare :

Je pense que finalement tout le monde l’adoptera dans tous les pays. En ce moment, tout cela fait peur avec la réglementation, mais je ne suis pas inquiet car je ne prévois rien supprimer pour l’instant.

Pendant ce temps, le gouvernement indien ne montre aucun signe d’adopter pleinement les monnaies numériques, malgré les récents mouvements dans la bonne direction. La banque nationale a exprimé son inquiétude pour eux. Il y a six mois, les autorités ont proposé une interdiction du trading de crypto-monnaie, qui n’a pas été approuvée. L’Inde n’est pas le seul pays à suivre cette tendance. Récemment, Binance s’est vu interdire de faire des affaires réglementées au Royaume-Uni.

Impact sur le marché

Les gros investisseurs sont naturellement découragés de discuter ouvertement de leurs avoirs. Bloomberg s’est entretenu avec un banquier qui avait acheté pour plus d’un million de dollars de crypto-monnaie, qui s’est dit préoccupé par les raids fiscaux rétrospectifs étant donné l’absence de règles fiscales aujourd’hui.

