Les crypto-monnaies sont-elles une couverture contre l’inflation ?

À une époque où la crise économique mondiale est présente, la solution des gouvernements est d’imprimer de l’argent en espèces. Cela a historiquement conduit à l’inflation. C’est pourquoi les investisseurs, en guise de couverture, protègent leur capital dans des actifs stables à long terme. Ces actifs à travers l’histoire ont été l’or, l’argent et le cuivre. Cependant, ils ont été rejoints par un nouvel actif à long terme, les crypto-monnaies.

De même, la Réserve fédérale américaine gère la crise de manière discutable. Et il a réagi à la hausse des chiffres du chômage de la même manière qu’il le fait toujours : en imprimant de l’argent. De cette façon, le dollar a déjà perdu 5% de sa valeur, avec des prévisions que ce n’est que le début. De plus, la pièce devrait perdre jusqu’à 20% dans les années à venir, selon les analystes de Goldman Sachs.

Parallèlement à cette dévaluation est apparue une autre menace pour les investisseurs : la déflation. Avec la chute rapide de la valeur des actifs en dollars et le pire à venir, les investisseurs se sont tournés vers les crypto-monnaies comme couverture contre la déflation, en particulier le Bitcoin. Cela semble être la principale raison pour laquelle Bitcoin a conservé sa valeur malgré la situation économique mondiale.

Compte tenu de ce comportement des investisseurs, votre décision est-elle la bonne ? Les crypto-monnaies constituent-elles une couverture sûre contre l’inflation du dollar ? Pour répondre à ces questions, chez CryptoTrend, nous préparons cet article pour vous.

Qu’est-ce que l’inflation et la déflation et comment la crypto est-elle devenue une couverture ?

Pour les investisseurs en cryptographie habitués à interagir avec les mouvements quotidiens du marché, il peut être facile d’oublier des fondamentaux importants. Ceux qui dirigent notre économie mondiale. L’inflation en fait partie. Et il est utile d’avoir une définition claire de ce terme avant d’examiner le rôle des crypto-monnaies dans la lutte contre l’inflation.

Essentiellement, l’inflation est due à une baisse générale du pouvoir d’achat de la monnaie fiduciaire. De multiples causes sont à l’origine de cette perte de pouvoir d’achat. Parmi les plus notables, les investisseurs étrangers sortant d’une devise particulière, ou même les investisseurs attaquant une devise. Cependant, la plupart du temps, l’inflation est le résultat de l’augmentation de la masse monétaire. Par exemple, lorsque la Réserve fédérale crée partiellement des milliards de dollars et envoie des chèques de secours à des millions de familles américaines.

La déflation est tout le contraire. Dans les scénarios déflationnistes, les prix baissent à mesure que la monnaie fiduciaire augmente en valeur par rapport à différents biens et services. Encore une fois, il peut y avoir différentes causes à cela. Mais la cause la plus probable est due à des politiques budgétaires étroitement contrôlées, à une demande insuffisante et à une offre excédentaire.

La pandémie de COVID-19 et sa relation avec les crypto-monnaies

La chose importante à retenir est de comprendre que l’inflation ne peut se produire qu’en monnaie fiduciaire. Eh bien, ces devises ne sont pas basées sur la valeur marchande d’un actif corporel. Sinon, dans une large mesure, dans la confiance dans la croissance du produit intérieur brut de l’économie d’un pays. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, ce dernier est la seule base de la valeur du dollar américain.

De cette façon, avoir une monnaie fiduciaire donne aux gouvernements un degré de liberté assez élevé. Ceci pour imprimer de l’argent, et en théorie, pour contrôler l’inflation. Cependant, lorsque la confiance dans le gouvernement est faible, les programmes de dépenses du gouvernement peuvent conduire à une inflation rapidement incontrôlable. Dans les années 1970, l’or a connu un boom majeur car les investisseurs le considéraient comme une couverture fiable contre l’inflation rapide du dollar.

C’est similaire à ce qui se passe actuellement. La pandémie mondiale de COVID-19 a conduit à une politique monétaire massivement inflationniste. Et à une forte expansion de la masse monétaire, alors que les prix dans certains domaines importants, comme l’alimentation, continuent d’augmenter. Cela est dû aux fortes fluctuations de l’offre, conséquence des quarantaines appliquées dans les différents pays.

Ainsi, certaines crypto-monnaies sont en plein essor. Depuis, les investisseurs milliardaires ont changé de stratégie et préfèrent actuellement le Bitcoin à l’or. Donner une base durable pour que les crypto-monnaies soient une couverture aujourd’hui.

Le Bitcoin est-il un actif fiable ?

La principale raison pour laquelle certaines crypto-monnaies agissent comme une couverture contre l’inflation est précisément la même raison pour laquelle l’or fait : il y a une offre limitée. C’est quelque chose qui est souvent oublié par beaucoup. Même par ceux qui sont plongés dans l’écosystème crypto, mais cela vaut la peine de s’en souvenir. Eh bien, de nombreuses crypto-monnaies et en particulier Bitcoin, ont été construites avec une limite naturelle.

De plus, cette limite est de 21 millions de Bitcoins. Ce qui signifie qu’à un moment donné, la demande de Bitcoin devrait être supérieure à son offre. Ainsi, en termes de valeur, le prix unitaire devrait augmenter à mesure que l’offre diminue.

De plus, le fait que Bitcoin permette aux investisseurs de limiter leur exposition aux réseaux de surveillance gouvernementaux signifie qu’en cette période de faible confiance dans le gouvernement, de nombreuses personnes éloigneront leurs investissements du dollar américain et de diverses devises. Et ils vont les orienter vers la crypto-monnaie pour éviter l’inflation.

Cependant, il y a un point qui n’est pas tout à fait clair, le fait que Bitcoin soit un actif déflationniste. Ou du moins pas encore. Bien qu’il soit techniquement vrai que l’offre de la pièce est limitée, le marché est loin de cette limite. Étant donné que la plupart des approximations placent le dernier Bitcoin à être extrait en l’an 2140. De cette façon, Bitcoin sera incapable d’agir comme une couverture complètement stable contre l’inflation pendant au moins 100 à 120 ans.

Stabilité et liquidité des crypto-monnaies

Actuellement, l’une des haies les plus populaires au monde est l’or et l’argent. En ce qui concerne la dévaluation de la monnaie, cela ne fonctionne pas différemment. Étant donné que les deux métaux précieux ont historiquement montré qu’ils maintenaient leur valeur au fil du temps. Le stockage de ces biens sous forme physique, comme des pièces de monnaie, des lingots ou sous leur forme brute, est la forme la plus courante.

Pour sa part, pour les crypto-monnaies il n’y a pas d’endroit précis où elles sont stockées. Puisqu’ils sont essentiellement stockés dans des portefeuilles électroniques mobilisables sur toute la planète et soutenus par des structures numériques.

De même, Bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures sont également très liquides. Ils peuvent être échangés sur plusieurs bourses disponibles 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Sur Binance, les investisseurs peuvent échanger des crypto-monnaies au prix actuel du marché. Il existe également un nombre croissant de sociétés physiques qui acceptent les crypto-monnaies, c’est pourquoi elles offrent déjà d’autres moyens d’utilisation pour les sociétés holding individuelles.

L’utilisation des crypto-monnaies comme couverture permet également de diversifier le risque de vos propres investissements. Bien que les supports de couverture traditionnels (monnaies fiduciaires) ne doivent pas être entièrement laissés de côté, les crypto-monnaies offrent une nouvelle classe d’actifs qu’un investisseur peut envisager. C’est en déterminant comment les dévaluations des devises peuvent affecter votre portefeuille d’investissement actuel.

Enfin, dans ce contexte, il est vital que les investisseurs considèrent les crypto-monnaies comme une couverture stable. Ceci contre les devises, mais considérer les actifs cryptographiques comme un simple substitut à l’or fait l’objet d’un autre débat.

L’adoption des crypto-monnaies par les entités gouvernementales

Outre l’intérêt de la population commune, les institutions publiques commencent également à prendre au sérieux l’intérêt d’acquérir des actifs numériques. De plus, de grands investisseurs, tels que Morgan Stanley, ont récemment confirmé qu’ils disposaient déjà de fonds de crypto-monnaie pour que leurs clients puissent investir. Avec cela, il ne fait aucun doute que l’acceptation et l’adoption des crypto-monnaies sont sur une voie positive et ascendante.

Bien que l’avenir des crypto-monnaies semble extrêmement prometteur, nous devrions toujours envisager de mener nos propres recherches. Les crypto-monnaies sont un nouvel atout attrayant et passionnant avec de multiples réussites. Cependant, avec le marché encore à ses débuts, les investisseurs sont souvent confrontés à la volatilité que possèdent les crypto-monnaies. Les investisseurs potentiels doivent en tenir compte lorsqu’ils envisagent d’investir dans des crypto-monnaies à long terme.

De même, l’augmentation des investissements de grands capitaux dans le monde de la cryptographie a attiré l’attention des organismes de réglementation mondiaux. Qui cherchent à protéger l’industrie par des règles et des directives auxquelles ceux qui y participent doivent adhérer.

Enfin, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour entrer dans le monde des crypto-monnaies. Les opportunités qui sont créées modifieront de façon permanente de nombreuses facettes de notre vie quotidienne. Alors que l’acceptation de cet actif numérique continue d’augmenter, il est de plus en plus important d’analyser comment ces crypto-monnaies pourraient jouer un rôle dans votre épargne.

