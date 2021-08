Les crypto-monnaies sont là pour rester, déclare le PDG de la branche d’investissement de l’Université Columbia Crypto new media

Columbia Investment Management Company (IMC) co. Le président et chef de la direction, Kim Lew, considère la crypto comme plus qu’une simple mode, affirmant que l’industrie est “clairement là pour rester”.

Quel rôle la crypto jouera-t-elle ?

Dans une interview avec Bloomberg Wealth, Lew donne son point de vue sur le potentiel d’investissement de la crypto-monnaie et les nombreuses directions possibles dans lesquelles l’industrie florissante peut se diriger.

« Il y a beaucoup de voies différentes qu’il peut emprunter. Il y a des pièces stables, il y a des NFT… il y a juste la blockchain, les différentes couches – les gens l’utilisent pour tellement de choses différentes.

Malgré ses nombreuses possibilités, le créneau spécifique que l’espace cryptographique remplira finalement est toujours un mystère.

«Je pense clairement que c’est là pour rester, je pense clairement que ça va jouer un certain rôle… pas clair quel rôle ça va jouer. Pour nous, il est important de barboter un peu, juste pour nous assurer que nous suivons, nous assurer que nous avons des relations avec des personnes qui vont développer une expertise, et nous pouvons tirer parti de cette expertise pour décider de la voie à suivre.

Cela dit, Lew joue la sécurité avec ses investissements chez IMC pour le moment, en restant à l’écart du marché de la cryptographie «volatile».

Vous savez, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de risques, ce pour quoi nous ne sommes pas nécessairement payés en ce moment… Et donc la crypto-monnaie en fait partie.

Investissement institutionnel dans la crypto

IMC est décrite comme « une filiale en propriété exclusive de l’Université Columbia », chargée de gérer les actifs gérés par l’Université. Par conséquent, les mots de Lew signalent une forme d’intérêt d’investissement de la part du monde universitaire institutionnel – et pas seulement du monde des affaires.

Alors qu’Elon Musk et Michael Saylor sont prêts à remplir leurs portefeuilles de Bitcoin dès le début, malgré les risques, des investisseurs plus conservateurs comme Kim Lew et IMC pourraient être disposés à se diversifier dans la crypto alors que l’industrie se taille un rôle plus clair dans la société.

