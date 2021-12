Les crypto-monnaies sont un défi pour les marchés émergents, une réglementation est nécessaire : Gita Gopinath, économiste en chef du FMI

Répondant à une question sur la politique budgétaire et monétaire de l’Inde, Gopinath a déclaré que l’inflation sous-jacente de l’Inde est légèrement supérieure à 6 % ; ainsi, dans cet environnement, devoir élaborer des politiques, tout en reconnaissant que l’économie n’est pas complètement rétablie, est un problème majeur.

L’économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), Gita Gopinath, a plaidé en faveur de la réglementation des crypto-monnaies, affirmant qu’il sera toujours difficile de les interdire car elles opèrent à partir d’échanges offshore.

Gopinath a également suggéré une politique mondiale et une action coordonnée pour réguler les crypto-monnaies.

« Je pense que les crypto-monnaies sont un défi particulier pour les marchés émergents. Il semble plus attrayant d’adopter des crypto-monnaies et des actifs dans les économies émergentes que dans les économies avancées », a-t-elle déclaré lors d’un événement organisé par le Conseil national de recherche économique appliquée (NCAER) mercredi.

L’Inde envisage de déposer un projet de loi au Parlement pour relever les défis posés par les crypto-monnaies non réglementées. Actuellement, il n’y a pas de réglementation particulière ni d’interdiction d’utilisation des crypto-monnaies dans le pays.

« La réglementation est absolument importante pour le secteur (crypto-monnaies et actifs)… Les pays du monde essaient différentes choses, il y a évidemment des défis à interdire (crypto-monnaies et actifs) », Gopinath, qui devrait être le premier directeur général adjoint du FMI au début de l’année prochaine, a déclaré.

Selon l’économiste en chef du FMI, aucun pays ne pourrait résoudre seul ce problème (crypto-monnaies) étant donné la complexité des transactions transfrontalières.

« Parce qu’un grand nombre de ces échanges cryptographiques sont offshore, ils ne sont pas soumis à la réglementation d’un pays en particulier… Il est donc urgent d’élaborer une politique mondiale sur ce front », a-t-elle observé.

Répondant à une question sur la politique budgétaire et monétaire de l’Inde, Gopinath a déclaré que l’inflation sous-jacente de l’Inde est légèrement supérieure à 6 % ; ainsi, dans cet environnement, devoir élaborer des politiques, tout en reconnaissant que l’économie n’est pas complètement rétablie, est un problème majeur.

« La politique budgétaire de l’Inde devrait maintenir sa position accommodante pendant encore quelques trimestres et ensuite se détendre lentement », a déclaré l’économiste en chef américano-indien du FMI, ajoutant que « mais faites-le progressivement ».

L’inflation basée sur l’indice des prix de gros (WPI) pour le mois de novembre a atteint un sommet en 12 ans de 14,23 pour cent, le plus élevé depuis avril 2005. L’inflation de l’IPC pour le mois dernier a atteint un sommet en trois mois de 4,91 pour cent.

Sur le front de la politique monétaire, a-t-elle déclaré: « Nous voyons la raison de rester accommodant au moins en ce qui concerne les taux d’intérêt. » Gopinath, cependant, a souligné qu’en même temps, il est nécessaire de garder un œil attentif sur l’inflation.

Selon elle, en raison de la résurgence de la pandémie au troisième trimestre, la reprise mondiale a perdu de son élan.

« Nous avons toujours une croissance positive, nous avons toujours une reprise mondiale qui se poursuit mais avec un élan qui s’affaiblit », a-t-elle noté.

La nouvelle variante COVID appelée B.1.1.529 ou Omicron a été signalée pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par l’Afrique du Sud le 24 novembre.

Elle a noté que l’une des conclusions positives était que, bien que la pandémie soit maintenant répandue depuis près de deux ans, elle ne peut pas être comparée à la Grande Dépression du début du 20e siècle.

« L’impact de la Grande Dépression a été plus long et plus profond ; en revanche, après la pandémie de COVID-19, il y a eu un rebond économique même s’il est inégal », a souligné Gopinath.

