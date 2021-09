“les crypto-monnaies sont un désastre” Crypto new media

Ancien président américain Donald Trump est revenu pour parler de crypto-monnaies, les qualifiant de catastrophe.

Le retour de Donald Trump

Après les événements de Capitol Hill, l’ancien président américain a malheureusement laissé la scène à son successeur Joe Biden. Dans le même temps, il a été banni des principaux réseaux sociaux, à commencer par Facebook et Twitter. Hier, The Donald est revenu s’exprimer dans une interview avec Fox Business, Varney&Co, parlant non seulement de l’Afghanistan et de l’économie américaine, mais aussi des crypto-monnaies.

Déjà par le passé, l’ancien président américain avait déclaré qu’il n’était pas un fan de Bitcoin. Cette fois, il a considérablement augmenté la dose. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait touché au Bitcoin ou aux crypto-monnaies, il a répondu :

“Je ne. J’aime la monnaie des États-Unis, d’autres sont potentiellement une catastrophe qui attend de se produire. Je pense que cela nuit à la devise américaine. Nous devrions être investis dans notre monnaie et non dans d’autres qui sont peut-être fausses, qui sait ce qu’elles sont. C’est certainement quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien, non je ne suis pas un grand fan ».

Bitcoin est une arnaque pour Donald Trump

En gros, Donald Trump vient de réitérer ce qu’il avait déjà dit en juin dernier : Bitcoin est une arnaque, et il affaiblit le dollar américain.

Mais est-ce vrai ? Le dollar et le Bitcoin sont en fait deux devises différentes. Le dollar est une monnaie inflationniste, utilisée pour les paiements et les investissements, la monnaie la plus importante au monde. Le Bitcoin, bien que né comme moyen de paiement, est de plus en plus accrédité comme réserve de valeur.

Cela ne le rend pas compétitif par rapport au dollar américain.

Cependant, dans El Salvador Bitcoin et le dollar vont bientôt coexister. Il sera intéressant d’observer cette expérience à petite échelle, pour voir si BTC a une chance d’éclipser la monnaie la plus forte du monde.

Politique de crypto-monnaie aux États-Unis

Le fait que Trump n’aimait pas les crypto-monnaies était également évident dans les politiques qu’il poursuivait. Parmi les derniers actes de son gouvernement figurait un projet de loi (qui n’a pas été adopté à temps) qui voulait rendre les portefeuilles de crypto-monnaie non anonymes.

Cependant, ceux qui pensaient que la politique de Joe Biden était plus accommodante ont dû repenser.

En fait, l’approbation récente du projet de loi sur les infrastructures au Sénat montre que même les démocrates ont les yeux rivés sur les crypto-monnaies. Plus que l’anonymat, cependant, ils sont intéressés à trouver un moyen de les taxer autant que possible.

Le nouveau secrétaire au trésor, Janet Yellen, est déterminé à réguler le secteur. L’objectif est d’apporter de la clarté, de protéger les investisseurs et de donner des règles précises.

Plutôt que Bitcoin, ce sont les pièces stables qui sont sous l’objectif des autorités américaines. Dès 2019, Balance (maintenant Diem) a ouvert le débat sur la possibilité pour des entités privées (comme Facebook) de diffuser des devises qui pourraient concurrencer le dollar. Ce scénario comprenait également le croissance verticale de Tether, qui a dépassé les 60 milliards de capitalisation.

Cela a ouvert deux problèmes

le risque qu’une monnaie électronique équivalente au dollar puisse effectivement concurrencer le dollar ; la nécessité pour ces pièces stables de prouver qu’elles sont adossées à des garanties.

C’est aussi pourquoi les États-Unis étudient une dollar numérique, une monnaie numérique dite de banque centrale, afin de ne pas prendre de retard dans l’innovation, et surtout de ne pas laisser le champ libre à la Chine.

Cependant, le dollar numérique en est encore à ses balbutiements. Il faudra probablement des années avant qu’il ne voie le jour.