Les crypto-monnaies sur le radar des cybercriminels à nouveau ; augmentation de la valeur du Bitcoin au premier trimestre, d’autres pièces sont probablement la raison

Bitcoin détenait une part majoritaire dans la capitalisation boursière globale de la cryptographie, qui est passée de 543 milliards de dollars le 1er janvier à 1,19 billion de dollars le 14 avril avant de baisser à 674 milliards de dollars le 6 juin. (Crédit photo: .)

Les logiciels malveillants ou mineurs d’extraction de crypto-monnaie, qui sont des programmes malveillants conçus pour extraire secrètement des crypto-monnaies à partir d’appareils infectés, par des cybercriminels ont augmenté en mars 2021 par rapport au mois précédent après une baisse constante par rapport à 2020. Selon le rapport Malware Q1 2021 de Kaspersky, le nombre de les modifications des mineurs de février à mars 2021 ont été multipliées par 4, passant de 3 815 à 16 934. Au total, 23 894 nouvelles modifications de mineurs ont été découvertes au premier trimestre 2021. «Ils (les mineurs) sont souvent installés à l’insu des utilisateurs, puis commencent lentement à siphonner divers types de pièces cryptées ; dans certains cas, les mineurs repartent avec des millions », a déclaré la société.

De plus, le nombre d’utilisateurs de Kaspersky qui ont rencontré des mineurs sur leurs appareils est également passé de 1 87 746 en janvier à 2 00 045 utilisateurs en mars 2021. Au total, 4 32 171 utilisateurs uniques ont rencontré des mineurs au premier trimestre 2021, selon le rapport. Cela est probablement dû à la hausse de la valeur des crypto-monnaies. « Il est trop tôt pour dire avec certitude si la tendance que nous avons notée au premier trimestre 2021 est là pour rester. Cependant, il semble que l’augmentation de la valeur du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ait suscité un regain d’intérêt pour les mineurs. Si le marché de la cryptographie reste fort cette année, c’est comme si nous continuerions de voir davantage d’utilisateurs rencontrer des mineurs », a déclaré Evgeny Lopatin, expert en sécurité chez Kaspersky.

La capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies a été multipliée par trois, passant de 776 milliards de dollars le 1er janvier 2021 à 2 500 milliards de dollars le 12 mai avant de baisser à 1 600 milliards de dollars au 6 juin, selon CoinMarketCap. Bitcoin détenait une part majoritaire de la capitalisation boursière, qui est passée de 543 milliards de dollars le 1er janvier à 1,19 billion de dollars le 14 avril, mais s’élevait actuellement à 674 milliards de dollars. De même, Ethereum est passé de 84 milliards de dollars à 490 milliards de dollars le 12 mai avant de baisser à 314 milliards de dollars actuellement.

Lire aussi : Accédez maintenant à Bitcoin via votre montre-bracelet : voici le portefeuille montre-Bitcoin de Franck Muller

Selon les résultats mis à jour de l’Inde dévoilés par Microsoft en juillet 2020 de son rapport sur les menaces de point de terminaison de sécurité 2019, l’Inde était parmi les pays avec les plus grandes rencontres d’extraction de crypto-monnaie et d’attaques par téléchargement au cours de l’année. Alors que le taux de rencontre d’extraction de crypto-monnaie du pays a affiché une baisse de 35% par rapport à 2018, il était encore 4,6 fois supérieur à la moyenne régionale et mondiale. L’Inde avait enregistré le deuxième taux de rencontre le plus élevé de la région Asie-Pacifique après le Sri Lanka.

« Étant donné que les mineurs sont souvent distribués en tant que « riskware », ils ne sont pas automatiquement bloqués par les solutions de sécurité. Vous souhaiterez peut-être configurer les paramètres de votre solution de sécurité pour bloquer tous les programmes « risqueux ». Gardez toujours le logiciel à jour sur tous les appareils que vous utilisez. Pour empêcher les mineurs d’exploiter les vulnérabilités, utilisez des outils capables de détecter automatiquement les vulnérabilités et de télécharger et d’installer des correctifs », a déclaré Kaspersky parmi les mesures visant à réduire le risque d’être exposé aux mineurs.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.