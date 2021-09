Les crypto-monnaies vivent leur Black Monday particulier à cause de la Chine | La technologie

in

La dernière fois que le marché des crypto-monnaies a tremblé, c’est à cause de la Chine, qui a décidé de réguler le minage sur son territoire. Des mois plus tard, le pays asiatique est à nouveau le principal responsable d’une baisse de plus de 10% dans toutes les devises.

Suivre l’évaluation des crypto-monnaies, c’est comme aller au parc d’attractions et regarder un wagon de montagnes russes. Vous verrez comment il monte, comment il descend, comment il accélère et comment il freine. Et le tout en quelques minutes.

Eh bien, c’est ce que nous vivons chaque fois que nous ouvrons un tableau des prix Bitcoin et voyons comment se sont déroulées les dernières 24 heures. Hausse des prix, baisse des prix, hausse à nouveau…

Le problème pour les investisseurs en crypto-monnaie est que la course haussière de Bitcoin en 2021 s’est terminée en juin dernier, lorsque la Chine a réprimé les mineurs dans leur pays, jusqu’alors le berceau de l’exploitation minière.

Maintenant, quatre mois plus tard, Bitcoin, Ethereum et presque toutes les autres crypto-monnaies ont de nouveau connu une forte baisse, qui s’est produit ce lundi soir, et semble à nouveau lié à l’activité en Chine, bien que cette fois pour une raison différente.

Le prix du Bitcoin a baissé de plus d’un 11% au cours des dernières 24 heures, se situant à un peu plus de 41 600 $ en ce moment. La crypto-monnaie était sur le point de tomber même en dessous de 40 000 $ vers 17h30.

Cela aurait été très grave si nous regardions en arrière, puisque Le 14 avril, la devise de prédilection des mineurs a atteint son plus haut historique de 64 863 $. Sur le chemin ils ont été de plus de 23.000 dollars, ce qui est dit bientôt.

Éther, la deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière, mais la devise la plus utilisée dans les transactions, il a baissé de 12% au cours des dernières 24 heures. C’est un peu plus de 2 900 $, la première fois qu’il tombe en dessous de 3 000 $ depuis le 8 août.

Dogecoin, pour sa part, est proche de 20 cents, en baisse par rapport à son maximum de 70 cents en mai.

Comme il s’agit d’un système décentralisé, il est difficile de savoir exactement ce qui provoque le crash des marchés des crypto-monnaies. Mais, dans ce cas, il semble que l’origine soit assez claire.

Le marché immobilier chinois connaît des moments très délicats, et ce sont des mots majeurs quand on parle d’un des secteurs qui déplacent le plus d’argent dans le monde. Et, en particulier, c’est la célèbre société Evergrande Group qui est en difficulté.

La société immobilière chinoise est la plus endettée au monde, avec plus de 300 000 millions de dollars de dettes, Et les marchés du monde entier ont chuté de peur que la Chine permette à Evergrande de faire défaut sur ces dettes.

Les doutes et la crainte qu’Evergrande Group ne paie pas ses débiteurs affectent tous les marchés du monde, en raison de l’effet en cascade que cela aurait, et les experts estiment que les crypto-monnaies n’ont pas réussi à éviter le tremblement de terre.