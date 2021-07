Les Crypto Titans du Japon affichent des bénéfices commerciaux élevés en cryptographie, pivotent vers les Altcoins

Comparer

Source : Adobe / Muhammad Syafiq

Deux des plus grands acteurs de la crypto au Japon, les géants financiers Groupes SBI Oui Monex , ont publié des revenus cryptographiques élevés dans leurs rapports du deuxième trimestre.

Les deux sociétés ont une variété d’intérêts cryptographiques divers, tant au pays qu’à l’étranger. SBI exploite deux échanges cryptographiques nationaux : Commerce de capital-risque SBI et les Plateformes TaoTao , en plus d’une branche minière internationale appelée SBI Crypto et le fournisseur de liquidité basé au Royaume-Uni B2C2 . Elle gère également un certain nombre d’initiatives de coentreprise avec la société américaine Ondulation .

Pendant ce temps, Monex exploite le Échange cryptographique Coincheck au Japon, ainsi que la plateforme de trading TradeStation basée aux États-Unis. Les deux entreprises se sont d’abord fait un nom dans le monde financier en tant que fournisseurs de valeurs mobilières et bancaires, avant de se tourner vers les crypto-monnaies ces dernières années.

Dans son rapport du deuxième trimestre, SBI a consolidé ses résultats pour ses branches commerciales liées à la crypto-monnaie, affichant un bénéfice avant impôts pour le trimestre de 41,7 millions de dollars, soit une augmentation de 56% d’une année sur l’autre par rapport aux chiffres du deuxième trimestre 2020.

Pendant ce temps, Monex a publié un bénéfice cryptographique avant impôts de 82 millions de dollars, soit une augmentation de 1,4 d’un trimestre à l’autre dans son propre rapport du deuxième trimestre.

Le groupe a fourni quelques informations sur les performances de son activité de cryptographie, en écrivant :

«La valeur du trading de crypto-monnaie sur Coincheck était élevée en raison de la volatilité accrue du marché. Coincheck a enregistré son plus gros bénéfice depuis qu’il fait partie du groupe Monex. »

Il a également souligné ses références altcoin, déclarant que la contribution du bitcoin (BTC) aux revenus “a tendance à baisser” et représentait 12% au deuxième trimestre.

Il a laissé entendre qu’il continuerait à cibler la croissance des altcoins à l’avenir, ciblant une augmentation constante du nombre d’actifs cryptographiques répertoriés sur Coincheck, et notant :

“Coincheck se concentre sur l’augmentation du nombre de devises prises en charge et offre le plus grand nombre de crypto-monnaies pour le commerce parmi les échanges crypto japonais.”

SBI a préféré se concentrer davantage sur les développements futurs, anticipant également un avenir sur le thème des altcoins : SBI VC Trade « envisageait d’en ajouter de nouveaux. [tokens] à l’avenir », ont noté les auteurs de leur rapport.

La société a ajouté que TaoTao travaillait sur un lancement de produit « première dans l’industrie ».

SBI a également mentionné ses derniers espoirs pour l’industrie des jetons non fongibles (NFT), en mentionnant des plans pour lancer potentiellement un marché NFT et une plate-forme de marché secondaire.

Il a également écrit sur ses plans de financement décentralisé (DeFi) et a parlé de “se préparer à créer un écosystème DeFi”. La firme a expliqué qu’une unité SBI DeFi dédiée “travaillait actuellement sur une application pour smartphone”.

____

