Les cryptomèmes pourraient dominer le marché d’ici 2022

La communauté des crypto-monnaies continue de gagner de nouveaux publics intéressés à investir dans ce secteur ; Un exemple clair en est ce qui s’est passé en 2021, où un grand nombre de jetons étaient en hausse et ont atteint des niveaux jamais atteints. Parmi ces actifs, les cryptomèmes se sont démarqués, et nous ne faisons pas seulement référence au Dogecoin ou au Shiba Inu ; Il y avait plusieurs cryptos qui étaient à la hausse en raison du fanatisme et de l’acceptation sociale.

Au début de cet article, 2 des cryptomèmes préférés de la communauté sont présents dans le TOP 10 des tokens à la capitalisation la plus élevée, Dogecoin étant celui qui domine avec une capitalisation de 30 milliards de dollars, et plus loin se trouve Shiba Inu avec une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars.

Il est clair que les pièces basées sur le concept de mèmes n’ont pas de piliers solides qui permettent aux investisseurs de savoir qu’il s’agit d’un projet fiable ; tels que ceux appartenant à Ethereum ou à un autre projet. Qui est crédité de ne pas créer d’utilité sur le marché, alors comment est-il possible que les mèmes ou les actifs basés sur les mèmes puissent être poussés plus haut ? Qu’est-ce qui vous attend dans le futur ? Voici la réponse.

Pourquoi l’investissement dans les cryptomèmes pourrait être plus élevé que jamais en 2022 ?

Au cours de cette 2021, on a vu comment un grand nombre d’investisseurs se tournaient vers des actifs numériques basés sur des mèmes, et il est possible que cela soit dû au fait que le véritable pouvoir de la communauté crypto a été découvert. Depuis, ces mouvements ont commencé dans le célèbre forum Reddit ; exactement avec GameStop.

Peu de temps après, le même groupe d’investisseurs qui a généré cette augmentation de 4 000 % des actions GameStop a voulu appliquer la même chose avec le cryptomeme connu sous le nom de Dogecoin. Cela a conduit à une augmentation du jeton de plus de 14 000%.

Bien que le groupe ait encouragé un grand nombre d’investisseurs, ce n’était pas la seule chose que DOGE a gagné en entrant sur le marché ; Il a également trouvé des bailleurs de fonds très influents, à commencer par Tesla, SpaceX et le PDG de Neuralink, Elon Musk.

Cela peut se résumer en ce que le groupe qui a promu Dogecoin et GameStop a créé un nouveau marché pour les cryptomèmes en général ; Cela peut être vu sur les réseaux sociaux, où l’enthousiasme des investisseurs de détail pour les devises basées sur les mèmes est perceptible. Alors, les mèmes seront-ils les crypto-monnaies de 2022 ?

Les taux d’adoption sur les réseaux sociaux continuent d’augmenter

L’année 2022 sera fascinante pour les crypto-monnaies en général, car le volume d’investisseurs de détail devrait continuer de croître ; ainsi que le taux d’adoption et de profit ; Il existe déjà des communautés formées sur Reddit, Facebook ou même Twitter, où ces questions sont discutées, et des taux de croissance importants sont maintenus.

Ce qui se traduit également par un investissement plus important dans les mèmes pour les mois et les années à venir. Étant donné que des plateformes qui encouragent l’investissement social sont également en cours de développement, elles partagent également le sentiment et les expériences des détaillants. L’un d’eux est KuCoin, et il est possible qu’il favorise l’investissement dans les mèmes en 2022.

