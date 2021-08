Les cryptomineurs continuent de pirater le limiteur de minage de Nvidia, obtiennent désormais une efficacité de 70%

in

La dernière version de NBMiner, un outil de cryptominage Ethereum populaire, a considérablement réduit le limiteur de cryptomining sur les cartes graphiques RTX Light Hash Rate (LHR) de Nvidia.

Selon VideoCardz, la nouvelle mise à jour de l’outil NBMiner améliore l’efficacité de cryptominage des cartes graphiques LHR de la série RTX 3000 jusqu’à 70 %, contre 50 % mis en œuvre par Nvidia pour tenter d’empêcher l’achat en gros des nouvelles cartes graphiques. par des cryptomineurs et non par des joueurs et des passionnés.

La nouvelle mise à jour ne s’applique qu’à l’exploitation minière d’Ethereum à l’aide de l’algorithme ethash et ne “déverrouille” pas la restriction LHR. Au lieu de cela, il s’agit plutôt d’un hack ou d’une solution de contournement qui améliore l’efficacité de l’exploitation minière sur cet algorithme jusqu’à 20% supplémentaires, bien que le paramètre recommandé soit de 68% plutôt que les 70% complets.

Reste à voir si cette mise à jour inspire davantage de cryptomineurs à envisager d’utiliser les GPU RTX LHR.

Analyse : le combat de Nvidia contre le cryptomining se poursuit

Tous les nouveaux GPU Nvidia RTX série 3000, autres que le RTX 3090, sont livrés avec le limiteur de hachage de Nvidia, introduit pour la première fois avec le RTX 3060. Le limiteur de taux de hachage a cependant connu un début difficile, et les cryptomineurs ont commencé à trouver des solutions de contournement sur les premières versions du limiteur.

Nvidia a même gâché le déploiement précoce du limiteur de taux de hachage en libérant accidentellement un pilote bêta d’un partenaire Nvidia qui a complètement désactivé le limiteur de taux de hachage.

Le limiteur introduit dans les GPU ultérieurs s’est toutefois avéré beaucoup plus efficace, gardant les nouveaux GPU RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti, RTX 3080 et RTX 3080 Ti verrouillés en toute sécurité à une efficacité d’extraction de 50 %.

Cela n’a pas arrêté les cryptomineurs, cependant, et comme les prix des crypto-monnaies se remettent quelque peu de leur crash il y a quelques mois, nous pouvons nous attendre à ce que les cryptomineurs deviennent plus un casse-tête pour Nvidia alors qu’il essaie de mettre plus de ses cartes graphiques entre les mains des joueurs. .