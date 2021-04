Les CryptoPunks prennent le contrôle de Miami

Près de 100 personnages du populaire projet de crypto-collectibles CryptoPunks seront affichés dans les abribus et les panneaux d’affichage à Miami pendant un mois à partir du 12 avril.

La vitrine sera organisée par l’organisation artistique à but non lucratif SaveArtSpace dans le cadre de son exposition «Pixelated» – une exposition d’art publique d’un mois à l’échelle de la ville qui envahira les rues de Miami pour la première fois cette année.

En plus des 96 personnages qui seront exposés à travers la ville, les NFT populaires seront également affichés pendant l’événement dans le cadre d’une exposition pop-up de CryptoPunks en partenariat avec le détaillant de matériel d’art Blackdove au 69 East 41st St, Miami sur 15 avril.

CryptoPunks a été l’un des premiers projets de jetons non fongibles créés sur Ethereum, après avoir été lancé en 2017.

Le projet crée des jetons contenant des personnages de dessins animés uniques qui ont une valeur variable en fonction de la rareté des fonctionnalités qu’ils possèdent. Les 10000 CryptoPunks ont été créés lors du lancement du projet et ont été rendus disponibles pour être réclamés gratuitement.

Les jetons ont depuis explosé en popularité pour atteindre des prix exorbitants, avec CryptoPunk 6965 – qui représente un singe dans un chapeau marron – vendu pour 800 ETH d’une valeur de plus de 1,5 million de dollars en février, et Punk 2890 – qui représente un extraterrestre bleu dans un chapeau violet. – vendu pour 605 ETH d’une valeur de plus de 750 000 $ en janvier.

Punk 6965: cryptoslam.io

SaveArtSpace a déclaré qu’il visait à afficher «la variété et la profondeur» des CryptoPunks, notant que le projet symbolisait l’expression individuelle grâce à l’utilisation d’images de profil de médias sociaux:

«De la même manière qu’un style leur permet de s’exprimer dans le monde réel, dans les communautés et les organisations sur Internet, les gens ont commencé à afficher leur individualité avec leurs photos de profil. C’est dans cette expression numérique que les CryptoPunks ont vraiment commencé à prospérer. »

SaveArtSpace est une organisation à but non lucratif qui travaille à la création d’expériences de galeries urbaines axées sur des thèmes progressifs tels que l’intersectionnalité et le changement social.

L’organisation suppose que si les jetons non fongibles existent depuis plusieurs années, la numérisation croissante de la vie quotidienne au milieu des verrouillages de coronavirus pourrait avoir été le catalyseur du récent boom de la NFT:

«La pandémie mondiale en cours a bouleversé le mode de vie des gens, changeant le monde pour toujours en un instant. Comme nos ancêtres avant nous, nous avons dû nous adapter rapidement ou périr. Bien que les NFT existent depuis de nombreuses années, ce n’est que grâce à ce récent passage à une vie plus axée sur le numérique qu’ils ont vraiment commencé à s’épanouir.

«En apportant ces versions pixélisées de nos vies en ligne au monde réel, nous espérons montrer au monde le côté très humain de cette révolution technologique», ont-ils ajouté.

Ce n’est pas la première fois que des CryptoPunks s’aventurent dans le monde réel. En novembre 2019, le co-créateur du projet, John Watkinson, a imprimé et signé 12 punks qui ont été mis en vente dans une galerie d’art zurichoise.