Les crypto-monnaies «fournissent un autre moyen de paiement» pour les criminels et les escrocs : gouverneur de la BoE

AnTy9 novembre 2021

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a de nouveau exprimé ses inquiétudes face à la montée des actifs cryptographiques facilitant les activités illégales.

Selon lui, l’essor de la crypto donne aux criminels et aux escrocs « un autre moyen de paiement ».

« Je crains que l’avènement des moyens de paiement numériques, et en particulier des actifs cryptographiques, je crains que les preuves ne suggèrent, et nous le voyons, qu’ils fournissent un autre moyen de paiement pour les personnes qui souhaitent mener des activités criminelles. activité », a déclaré Bailey lors d’une session de questions-réponses en ligne organisée par la banque centrale.

En revanche, le maire de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il accepterait ses premiers chèques de paie en Bitcoin et qu’il allait également « examiner » encourager les entreprises à l’accepter comme mode de paiement. BTC 3,39% Bitcoin / USD BTCUSD 67 847,48 $

La semaine dernière, pendant ce temps, un communiqué de presse a prétendu frauduleusement la semaine dernière que le plus grand détaillant d’épiceries d’Amérique, Kroger, commencerait à accepter Bitcoin Cash. BCH 12,30% Bitcoin Cash / USD BCHUSD 691,25 $

« Cette communication était frauduleuse et n’est pas fondée et doit être ignorée », a précisé Kroger.

