Les Cubains marchent pour défendre la révolution

Par Alfredo Boada Mola,

Des milliers de Cubains sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays dimanche dernier pour exprimer leur soutien à la Révolution et en réponse aux provocations et aux tentatives de déstabilisation qui ont eu lieu dans différentes parties du pays, qui ont été incitées à travers les réseaux sociaux.

Le gouvernement américain reste déterminé avec sa politique obstinée de blocus économique total pour provoquer une explosion sociale à Cuba et à cette fin, l’administration de Joseph Biden a maintenu les sanctions que son prédécesseur Donald Trump a resserrées et insiste pour fomenter la subversion contre l’île.

Trump a redoublé au maximum les mesures cruelles du blocus économique, financier et commercial contre l’île et a profité des répercussions économiques causées par la pandémie pour imposer des mesures punitives supplémentaires.

A cette occasion, contre-révolutionnaires et mercenaires payés des États-Unis ont orchestré une nouvelle campagne médiatique pour semer la confusion et tenter de créer le chaos à Cuba.

Les événements de dimanche ont généré le rejet de larges secteurs de la citoyenneté cubaine et la preuve en sont les images de personnes à La Havane avec des drapeaux nationaux et des slogans en faveur de la Révolution, qui ont été diffusées par les médias et les réseaux sociaux.

Dans la ville de San Antonio de los Baños, dans la province occidentale d’Artemisa, une mer de personnes a défilé avec des drapeaux cubains avec le président cubain Miguel Díaz-Canel, avec des cris de Vive la Révolution, dans une tournée dans les rues de cette ville.

Le chef de l’Etat est arrivé sur place pour échanger avec la population, concernant les incidents de dimanche matin, lorsqu’un groupe de personnes, encouragé par des campagnes provenant des réseaux sociaux, est arrivé au parc de la ville pour créer une déstabilisation après les messages reçus de ceux qui cherchent à détruire la révolution cubaine.

Díaz-Canel a appelé les gens à rester calmes et à ne pas se laisser provoquer, et a échangé avec les gens sur leurs diverses préoccupations. Le peuple, pour sa part, a montré qu’il était conscient de la réalité que vit le pays et du travail que mène le gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19, ainsi que des efforts des scientifiques cubains et de la confrontation avec les conséquences. du long blocus américain.

Dans une apparition télévisée, le président cubain a affirmé que les rues du pays appartiennent aux révolutionnaires et a ajouté que le gouvernement a toute la volonté de dialoguer sur les véritables causes de la situation nationale.

Le président a passé en revue les difficultés que traverse la nation insulaire depuis 2019, lorsque tout ce qui se passait depuis la persécution de Washington contre les expéditions de carburant vers le pays a été expliqué à la population.

Il a souligné que les mesures dictées par la Maison Blanche contre l’île visent à tirer parti des situations défavorables générées par la pandémie actuelle de coronavirus et à promouvoir des campagnes de discrédit contre le gouvernement au nom de sa déstabilisation.

La politique inhumaine des États-Unis persécute les navires transportant des marchandises vers Cuba, entrave ses transactions financières et ne permet pas l’acquisition de denrées alimentaires.

Parmi les causes de mécontentement, le président cubain a énuméré les problèmes liés à la production d’énergie, à la pénurie de médicaments et à la situation épidémiologique tendue.

Il a déclaré que ceux qui encouragent des événements tels que ceux vécus dimanche dernier ne veulent pas le bien-être du peuple, mais la privatisation de la santé et de l’éducation, le néolibéralisme, et a ajouté qu’inciter au désordre dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie est de la cruauté.

Nous n’allons permettre à aucun contre-révolutionnaire à guichets fermés, qui reçoit de l’argent des agences américaines, de provoquer une déstabilisation à Cuba, a déclaré Díaz-Canel à la télévision nationale.

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a partagé sur son compte Twitter une vidéo montrant des citoyens de la région de Centro Habana, qui marchaient en soutien au gouvernement et en rejet des incidents déstabilisateurs qui ont eu lieu dans plusieurs localités.

Des artistes, des représentants d’organisations politiques et de masse, des travailleurs et le peuple en général, ont répondu par des rassemblements populaires dans différents espaces publics à Cuba, auxquels ont participé des drapeaux et scandant des phrases et des slogans en faveur de la révolution et du gouvernement.

Le soutien populaire s’est fait sentir avec l’installation de banderoles nationales et du 26 juillet sur les balcons et les fenêtres des maisons, en signe de soutien au processus social cubain.

Le Réseau des intellectuels et artistes pour la défense de l’humanité a mis en garde contre les mesures d’ingérence contre Cuba que le gouvernement américain entend appliquer à travers une campagne pour un soi-disant « corridor humanitaire », que Washington promeut sous le prétexte de la pandémie de Covid-19 .

Une telle excuse s’effondre face au fait que Cuba est un pays qui figure parmi les premiers au monde dans le classement de la vaccination, grâce à ses politiques universelles de soins de santé humanistes et hautement professionnels, qui maintient le taux de létalité le plus bas pour cette maladie. .

