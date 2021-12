Les Cubs de Chicago ont la condition de signer Carlos Correa

L’équipe de les louveteaux de Chicago, a une haute l’intérêt en signant l’arrêt-court portoricain Carlos Correa à l’aube de la saison 2022 de Ligue majeure de baseball – MLB, mais il a une condition pour un éventuel accord.

Tel que rapporté par Bruce Levine, les Cubs ont un grand intérêt pour Carlos Correa, mais ils ne veulent pas passer 10 ans sur son contrat, car ce serait la durée du contrat que l’arrêt-court portoricain aspire pour son avenir dans les ligues majeures. , qui malgré sa détention En négociations, les rumeurs continuent de hanter ce joueur qui aura sûrement une nouvelle équipe en 2022.

On pense que Correa recherche un contrat de 10 ans similaire à celui que l’arrêt-court Corey Seager a signé avec les Rangers pour 325 millions de dollars, mais malgré un grand intérêt pour lui, l’équipe de Chicago ne serait pas disposée à offrir ce temps et tellement de l’argent pour ce joueur, qui devra attendre la fin du lock-out pour définir son avenir dans la MLB.

Le président des opérations de baseball des Cubs, Jed Hoyer, a insisté sur le fait que le club avait de l’argent à dépenser pour l’agence libre et a souligné qu’ils le feraient avec sagesse. Cela inclut peut-être l’embauche d’un agent libre de premier plan, l’arrêt-court portoricain étant actuellement le plus en vue.

Proximité possible avec les Cubs

Il y a quelques jours, Carlos Correa a publié un tweet où il semblait flirter avec les fans des Cubs et aussi, la rumeur dit qu’il aurait peut-être appelé son compatriote Javier Báez pour poser des questions sur cette organisation, car il a passé un bon moment à porter cet uniforme dans les majors. .

De plus, des sources proches des Cubs disent que cette équipe a l’argent pour offrir un contrat au Portoricain Correa, mais que faire s’ils ne sont pas d’accord, c’est lui donner un pacte qui durera 10 ans ou plus.

En revanche, il y a quelques temps, le portoricain Correa n’est pas pressé de signer, puisqu’il attendra. par ces gros dépensiers habituels sur le marché des ligues majeures et aussi par la plupart des équipes éliminatoires, ils n’ont pas encore dépensé beaucoup d’argent.

Avec cela, Carlos Correa indique clairement qu’il veut plus de 300 millions de dollars et qu’il laissera les équipes attendre pour lui demander, et garçon, a-t-il suscité l’intérêt pour ce marché.

De plus, ce joueur attendra l’offre idéale et ce qui lui convient vraiment pour son avenir dans les Ligues majeures.

leurs nombres

Correa, 27 ans, est considéré comme le meilleur joueur autonome sur le marché libre cet hiver. Il vient de terminer une saison All-Star au cours de laquelle il a atteint .279 avec 26 circuits, 92 points produits et un .850 OPS en 148 matchs pour les Astros, l’équipe avec laquelle il a passé toute sa carrière de sept ans en MLB. De plus, il a également remporté un Gant d’Or.

Les #Cubs s’intéressent sérieusement à Carlos Correa mais ne veulent pas prolonger leur contrat de 10 ans, selon des sources @MLBBruceLevine. https://t.co/yrOINa1apz pic.twitter.com/Wl0DVPUWoG – 670 The Score (@ 670TheScore) 21 décembre 2021

