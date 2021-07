Les Cubs remportent le match le plus marquant de la journée

21/07/2021 à 8h01 CEST

.

Le Ranger Ian Happ a réussi un doublé RBI en deux points et a marqué le Victoire des Cubs de Chicago 7-6 sur les Cardinals de Saint-Louis. Dans la partie de la neuvième manche, Happ a doublé au champ droit et a inscrit deux touchés, dont celui qui a scellé la victoire des Cubs.

Sur le monticule, la victoire a été remportée par le soulagement des Maples Dillon (1-0) en un seul épisode. Pour les Cardinals, la défaite a été le relèvement d’Alex Reyes (5-4) en un tiers de manche.

Altuve frappe deux circuits dans la victoire des Astros

Le joueur de deuxième but vénézuélien José Altuve a frappé quelques circuits, son compatriote partant Luis García a travaillé six manches solides et Les Astros de Houston ont battu les Indians de Cleveland 9-3. Altuve (22 ans) s’est rendu dans la zone des chauves-souris avec des matraques explosives et a pris sur lui d’apporter de la puissance sur le terrain de jeu, frappant Cleveland avec deux circuits. Le Vénézuélien a commencé la punition contre les Indiens lors de la première manche en faisant rebondir le ballon hors du terrain contre les lancers du partant Triston McKenzie. Altuve a frappé des quatre coins entre le champ gauche et le champ central, avec un coup qui a fait voler le ballon à 398 pieds. Dans la troisième manche, il a de nouveau sorti le ballon du terrain, encore une fois contre McKenzie, sans aucun demi offensif en circulation. Le deuxième coup de poing d’Altuve a parcouru 357 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche.

Sur le monticule, Garcia (7-5) a remporté la victoire en six rondes en accordant trois coups sûrs et en en retirant huit par retrait au bâton. Garcia a lancé 79 lancers, dont 58 se sont rendus dans la zone de frappe, et a baissé sa MPM à 2,86 après avoir affronté 21 frappeurs ennemis.

Les Indiens ont perdu contre le partant Triston McKenzie (1-4) en cinq manches.

Freeman et Toussaint s’associent pour le triomphe des Braves

Le joueur de premier but Freddie Freeman a lancé le ballon hors du terrain et le partant Touki Toussaint a lancé 6 manches 2/3 pour les Braves d’Atlanta, qui ont battu les Padres de San Diego 2-1. Freeman (22) a lancé le ballon dans le fairway en sixième manche, sans coureurs devant.

Sur la butte Toussaint (1-0) le triomphe en travail de six et deux tiers de manches a été crédité. Pour les Padres, la défaite a été portée par le partant Yu Darvish (7-4) en 5 2/3 manches.

Sánchez et Florial frappent les Phillies avec des circuits

Le receveur dominicain Gary Sánchez et le ranger haïtien Estevan Florial ont chacun frappé des circuits pour les Yankees de New York, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 6-4 en match de série interligues. Sánchez (17 ans) a fait rebondir le ballon sur le terrain en sixième manche, sans coureur devant, contre le partant Aaron Nola, sans retrait dans la manche. Tandis que Florial (1) a également envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture en huitième de manche sur les pelouses du plus proche dominicain Enyel de Los Santos.

La victoire a été remportée par le relais mexicain Luis Cessa (3-1) en une et une troisième manche. Pour les Phillies, la défaite a été emportée par Nola (6-6) en cinq manches et une troisième.

Olson frappe à nouveau un home run pour l’athlétisme

Le joueur de premier but Matt Olson a marqué pour le deuxième match consécutif mardi, le partant James Kaprielian a lancé six manches sans but et Les Oakland Athletics ont battu les Los Angeles Angels 6-0. Avec leur victoire, l’Athlétisme a balayé la série de deux matchs. Olson a réussi un retour complet en quatrième manche, sans coureurs en tête.

Au monticule, Kaprielian (5-3) a réussi cinq coups sûrs et deux buts sur balles, en retirant sept sur des prises. La recrue droitière a abaissé sa MPM à 2,65. Pour les Angels, la défaite a été emportée par le partant vénézuélien José Suárez (4-3) en 5 2/3 manches.

Soler et O’Hearn punissent les brasseurs

Le ranger cubain Jorge Soler et le frappeur de pincement Ryan O’Hearn ont chacun frappé des circuits pour les Royals de Kansas City, qui ont battu les Brewers de Milwaukee 5-2. Soler (8) a fait rebondir le ballon sur le terrain en quatrième manche, sans coureurs devant contre les lancers du partant Brett Anderson, avec deux retraits dans l’épisode. O’Hearn (7) a également frappé des quatre coins au septième avec un coureur sur les buts.

La victoire a été attribuée au partant Mike Minor (7-8) en six manches. Pour les Brewers la défaite a été emportée par le relève Hunter Strickland (0-1) en un et deux tiers.

Josh Bell frappe 100 circuits en duel avec les Marlins

Le frappeur de pincement Josh Bell a frappé son 100e coup de circuit en carrière mardi et les Nationals de Washington ont battu les Marlins de Miami 6-3. Pour les Nationaux, il s’agit de leur troisième victoire consécutive et Miami a perdu son quatrième temps consécutif. Bell a sorti le ballon du terrain à la huitième manche, sans coureurs devant.

Au monticule, la victoire est revenue au soulagement de Kyle Finnegan (4-2) en une manche. Les Marlins ont perdu contre le relève Richard Bleier (2-1) dans les deux tiers de la manche.

Mejía et Arozarena frappent à la maison contre les Oriols

Le receveur dominicain Francisco Mejía et le ranger cubain Randy Arozarena ont chacun frappé des circuits pour les Rays de Tampa Bay, qui ont battu les Oriols de Baltimore 9-3. Mejía (4) a fait rebondir le ballon sur le terrain en quatrième manche, menant un coureur devant, contre le streamer du partant John Means. Alors qu’Arozarena (11) a sorti le ballon du terrain en troisième manche, sans coureurs sur les pistes car il a également trouvé des terrains de Means.

La victoire a été attribuée au partant Shane McClanahan (4-3) en cinq manches complètes. Les Oriols ont perdu contre Means (4-3) dans un travail en cinq manches.

Stephenson fait un sacrifice et scelle la victoire des Reds

Le frappeur de pincement Tyler Stephenson a réussi un sacrifice qui s’est transformé en un double jeu mais a permis au deuxième but Jonathan India d’atteindre la sonnerie et de sceller le Les Reds de Cincinnati gagnent 4-3 contre les Mets de New York. Le joueur de premier but Joey Votto (12), le ranger dominicain Aristides Aquino (6) et India (8) ont chacun frappé des circuits pour les Reds. Aquino (6) a dribblé le ballon du terrain en troisième manche, sans coéquipiers devant contre les lancers du relais de relève Stephen Nogosek, alors qu’il y avait deux retraits dans l’épisode.

La victoire a été remportée par le partant Wade Miley (8-4) en 6 1/3 de manches. Pour les Mets la défaite a été remportée par Nogosek (0-1) en trois manches.

Grossman et Haase frappent des circuits dans la victoire des Tigers

Le partant Robbie Grossman et le receveur Eric Haase ont chacun frappé des circuits et le Tigres de Détroit ont prolongé leur séquence de victoires à cinq matchs avec un Victoire 4-1 contre les Rangers du Texas. Les Rangers ont perdu sept matchs consécutifs et ont été dominés 3-43 en cinq matchs depuis la pause des étoiles.

Au monticule, la victoire est revenue au partant Tarik Skubal (6-8) en six manches. Pour les Rangers, la défaite est revenue au partant Dane Dunning (3-7) en 4 2/3 manches.

Moore excelle dans la victoire des Mariners

Le joueur de deuxième but Dylan Moore a frappé un circuit qui valait deux touchés et les Mariners de Seattle ont défait les Rockies du Colorado 6-4. Moore (9) a envoyé le ballon vers le fairway en sixième manche menant un coureur devant.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Marco Gonzales (2-5) dans un effort en cinq rounds. Pour les Rocheuses, la défaite a été remportée par le partant vénézuélien Germán Márquez (8-7) en six épisodes complets.