Les culés misent plus par son ex pour le banc

10/11/2021 à 13:27 CET

pari

Sur les huit derniers entraîneurs du Barça, six étaient d’anciens footballeurs de club. Ceci sans compter les techniciens intérimaires comme Sergi Barjuán. Xavi Hernández rejoint une liste qu’ils ont déjà constituée Ronald Koeman, Ernesto Valverde, Luis Enrique, Tito Vilanova et Pep Guardiola. Depuis 2008, seuls Tata Martino et Quique Setién ont cassé le pari.

Cela signifie que dans 12 des 13 dernières années et demie, le club était dirigé par un ex. Et ça n’a pas été mal du tout. Trois champions sont venus de la main de Guardiola (2) et Luis Enrique (1) et huit étaient les titres de champion obtenus au cours de cette période: trois par Pep, un réalisé par Vilanova, deux par Lucho et deux autres par Valverde.

Les titres mis à part, et à l’exception de Koeman, tous ont réussi à obtenir un style reconnaissable qui se mariait parfaitement avec l’idiosyncrasie du club. La même ligne sera suivie par Xavi Hernández, pour beaucoup Guardiola 2.0, un entraîneur au style clair dans lequel le ballon et la haute pression sont les principales caractéristiques.

Le Real Madrid, plus réticent à faire confiance à la maison

L’engagement de Barcelone envers sa filiale et ses ex n’est pas tellement endossé par l’éternel rival. De même que cela coûte plus cher à l’usine blanche que ses jeunes valeurs se démarquent en équipe première, Florentino Pérez ne mise pas tant sur les anciens joueurs de meringues sur les bancs. Bien que Zidane s’en soit sorti de manière exceptionnelle, des hommes comme Raúl, Guti ou Xabi Alonso n’ont pas encore eu l’opportunité attendue.

Trois des huit derniers wagons de meringues sont passés par la maison blanche auparavant : Zidane, Solari et Rafa Benítez. Le seul à avoir triomphé fut le Français, célèbre meneur de la trois Ligue des Champions que le Real Madrid a remporté entre 2015 et 2018. De plus, entre autres titres, Zidane a conduit l’équipe à chanter alirón dans les ligues 2016-17 et 2019-20.

Santiago Solari n’a été en poste que cinq mois. Bien qu’il ait remporté la Coupe du monde des clubs, ses chiffres n’étaient pas assez bons pour gagner la confiance de Pérez. Benítez, pour sa part, n’a duré que deux mois de plus. Il est arrivé en 2008 pour un projet de trois ans mais les mauvais résultats et les sentiments ont condamné l’ancien footballeur castillane en milieu de saison.