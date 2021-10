Les cultures mixtes de céréales et de légumineuses contribuent à atténuer le changement climatique

24/10/2021 à 10h03 CEST

Les cultures mixtes captent beaucoup plus de CO2 que les monocultures, elles peuvent donc contribuer davantage à atténuer le changement climatique. C’est la principale conclusion d’une enquête menée pendant sept ans dans un système fourrager à gestion intensive dans la région de Lleida de Solsonés, dans les Pyrénées. Les scientifiques ont mené de nombreux tests à la recherche de la combinaison parfaite : une production élevée et une plus grande capacité d’absorption du CO2 de l’atmosphère. Le résultat: les cultures mixtes de céréales et de légumineuses augmentent à la fois la productivité et l’assimilation nette de CO2 par rapport aux monocultures de céréales.

Systèmes fourragers, y compris les cultures fourragères annuelles et pérennes, ainsi que les pâturages intensifs et extensifs, sont la principale utilisation des terres dans le monde, couvrant environ 30% de la surface de la terre et représentant 80% des terres agricoles.

Ils fournissent également des ressources essentielles pour l’alimentation animale. L’évaluation de l’influence des espèces fourragères annuelles sur les échanges nets de CO2 de l’écosystème est essentielle au développement stratégies de gestion qui aident à atténuer le changement climatique, tout en optimisant la productivité de ces systèmes.

C’était le point de départ de l’étude, publiée dans ‘Field Crops Research’. Jusqu’à présent, on savait peu de choses sur l’effet des espèces fourragères annuelles sur les flux d’échange de CO2, en considérant séparément les bilans nets de CO2 pendant les périodes de croissance et de jachère, et les réponses écophysiologiques de l’espèce.

Les cultures mixtes « séquestrent » plus de CO2

Les cultures mixtes « séquestrent » plus de CO2Cette nouvelle étude a évalué l’influence des monocultures de céréales contre les mélanges de céréales et de légumineuses dans le « séquestration » du CO2 pour toute la saison de croissance et séparément pour les deux périodes de croissance et de jachère. Il a également examiné les sensibilités potentielles aux échanges de CO2 liées aux variations à court terme de la lumière, de la température et de la teneur en eau du sol.

La recherche fournit des preuves solides que les mélanges céréales-légumineuses entraînent une absorption nette plus élevée de CO2 que les monocultures de céréales, tandis que les flux respiratoires (absorption d’oxygène) n’ont pas augmenté de manière significative.

En outre, les cultures mixtes ont favorisé une repousse plus spontanée pendant la période de jachère, ce qui a été déterminant pour le CO2 net absorbé pendant toute la saison de croissance. En général, les mélanges de céréales et de légumineuses ont non seulement amélioré la capacité nette d’absorption de CO2 de la culture fourragère, mais ont également assuré la productivité et la qualité du fourrage.

L’étude a été réalisée par une équipe de recherche du Centre des sciences et technologies forestières de Catalogne (CTFC), de l’Université de Lleida (UdL), du Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF) et de l’Institut des sciences agricoles (ETH) de Zurich.

« Connaître le rôle des espèces et des combinaisons d’espèces de cultures fourragères sur le bilan CO2 est essentiel pour développer des stratégies de gestion des terres qui peuvent atténuer le changement climatique tout en optimisant la productivité& rdquor;, a souligné Ángela Ribas, chercheuse CREAF et professeur à l’Université autonome de Barcelone (UAB).

Avoine et vesce, le meilleur mélange

Avoine et vesce, le meilleur mélangeL’article recueille sept années de données de flux de CO2 dans un système dans lequel la culture fourragère et céréalière est combinée avec le pâturage direct des bovins de boucherie après la récolte (période de jachère).

Déjà dans le période de croissance, les mélanges de céréales et de légumineuses ont montré une absorption nette de CO2 plus élevée que la monoculture. Le mélange entre l’avoine et la vesce était celui avec la plus forte absorption nette parmi les mélanges analysés. La monoculture de céréales qui a montré l’absorption la plus élevée était le triticale (un hybride entre le blé et le seigle).

Dans le période de jachère, la repousse spontanée des espèces semées a été plus marquée pour les mélanges de céréales et de légumineuses que pour les monocultures de céréales. Cela a conduit à une absorption nette de CO2 plus élevée après la récolte, qui était particulièrement forte dans le mélange de triticale, d’avoine et de vesce, et dans le mélange d’avoine et de vesce.

Les monocultures céréalières, en revanche, n’ont généralement pas montré cette repousse pendant la période de jachère et la capacité de capture brute et nette de CO2 du système a fortement diminué.

Moins d’émissions de gaz à effet de serre

Moins d’émissions de gaz à effet de serreLes résultats de la recherche, développée dans le cadre du projet « FARRATGEM », coordonné par l’UdL et le CTFC ne laissent aucun doute : «Les mélanges céréales-légumineuses offrent d’énormes opportunités pour atténuer le changement climatique& rdquor;, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En outre, ils améliorent la fertilité du sol et permettent d’augmenter l’efficacité dans l’utilisation de l’eau.

« Les mélanges garantissent la rentabilité et la durabilité des exploitations fourragères depuis la productivité elle est clairement favorisée par rapport aux monocultures, réduisant les impacts négatifs sur l’environnement & rdquor;, ont noté les chercheurs.

La mélange parfait d’espècesSelon ces conclusions, ce serait celui qui combine plusieurs traits fonctionnels, avec différentes formes de feuilles, de racines, d’absorption de ressources, etc. « Il est idéal d’associer légumineuses et céréales : les premières captent l’azote atmosphérique, et les premières sont de bons concurrents pour la lumière », ont-ils conclu.

