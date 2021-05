Les “ cuomosexuels ” forment un groupe de fans sur Facebook et une ligne d’assistance téléphonique pour les inondations ⋆ .

Un groupe de «cuomosexuels» a formé un groupe de fans en ligne pour le gouverneur en difficulté Andrew Cuomo – et affirme avoir bombardé une ligne téléphonique d’État mise en place pour signaler les allégations contre le gouverneur, selon un nouveau rapport.

Les fans ont créé la page Facebook «Women for Governor Cuomo» il y a environ un mois – certains membres exhortant les gens à affronter ses accusateurs en ligne, à assister à des rassemblements pro-gouvernants et à aider à financer des publicités de soutien, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Le groupe compte plus de 1 100 abonnés, pour la plupart des femmes de plus de 55 ans, dont certaines disent avoir appelé la hotline et laissé des messages pour sa défense.

«Le soutien au gouverneur est ce qui nous a tous réunis», a déclaré Pamela Morley, une directrice de théâtre du nord de l’État de 41 ans qui est l’une des modératrices du groupe Facebook.

Cuomo, un père divorcé de 63 ans, a été accusé de comportement sexuel inapproprié, notamment de tâtonnements et d’embrassements, par un grand nombre de femmes, de nombreux anciens assistants.

Le gouverneur – qui a gagné un large public majoritairement féminin, surnommé les «Cuomosexuels», au cours de ses séances d’information quotidiennes sur le COVID-19 – a nié avec véhémence tout acte répréhensible.

Il a de nouveau répondu aux allégations portées contre lui la semaine dernière en disant que s’il avait «touché des gens», cela ne concernait que des choses comme se serrer la main et non des avances sexuelles non désirées.

Morley a suggéré que les baisers de femmes par Cuomo sur les joues et les mains ne faisaient que partie de son héritage italien.

«Ce n’est rien de nouveau», a-t-elle déclaré au Journal.

Un autre leader du fan-club de Facebook, Sandy Behan, 68 ans, a insisté sur les allégations contre Cuomo: «Il n’y a rien qu’un professionnel des ressources humaines n’aurait pas pu gérer.

«L’une des choses qu’ils ont dit, c’est qu’il a offert des roses à tout le monde le jour de la Saint-Valentin. Je pense que c’est une bonne chose ”, a-t-elle déclaré.

Le groupe «Women for Governor Cuomo» compte désormais plus de 1 000 membres qui défendent ardemment Cuomo. Photo de Seth Wenig-Pool / .

Un membre de Facebook a publié le mois dernier une lettre qu’elle a dit avoir reçue de Cuomo la remerciant pour ses efforts en son nom, selon le média.

«Veuillez vous assurer de transmettre ma sincère gratitude aux autres membres de votre groupe», aurait déclaré le gouverneur dans la note.

Le porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, n’a pas contesté la missive au Journal – bien qu’il ait insisté sur le fait que personne du bureau du gouverneur ou de sa campagne n’était impliqué dans les activités du groupe.

«Les habitants de ce grand État savent [Cuomo] travaille nuit et jour pour eux, et – alors que nous pensons que les discours négatifs doivent être découragés de tous côtés – dans la mesure où il y a ceux qui soutiennent nos efforts extérieurement, nous l’apprécions et les remercions », a déclaré Azzopardi.

La page Facebook n’est pas entièrement consacrée à l’activisme pro-Cuomo.

«J’adore voir le soleil sur son visage», s’est exclamée une femme en postant des photos du gouverneur lors d’une conférence de presse en plein air, a déclaré le WSJ.

Mais un groupe restreint d’environ 10 femmes se réunit lors d’appels hebdomadaires Zoom pour planifier leur prochaine action réelle dans la défense du gouverneur, a déclaré Morley.

Certains membres estiment que les accusations contre Cuomo sont politiquement motivées, tandis que d’autres ne pensent pas qu’elles méritent d’être mises en accusation, a déclaré Morley.

Lindsey Boylan, une ancienne assistante qui a accusé le gouverneur Cuomo de harcèlement sexuel, s’est prononcée contre le groupe Facebook.

Au moins deux autres groupes pro-Cuomo sont apparus sur Facebook au cours des dernières semaines, a noté le Journal.

Lindsey Boylan – un ancien assistant de Cuomo qui l’a accusé de l’avoir embrassée une fois sans avertissement et en plaisantant qu’il la «monterait» si elle était un chien – a dénoncé certains des messages sur les réseaux sociaux que certaines des «Femmes pour le Gouverneur Cuomo» ont éteint.

«Les attaques en ligne comme celles que j’ai reçues perpétuent une culture qui fait qu’il est difficile pour les survivants de parler du harcèlement et des abus dont ils ont été victimes», a-t-elle déclaré au Journal dans un communiqué.

«Nous devrions tenir nos dirigeants responsables de leurs abus plutôt que de démolir ceux qui ont le courage de dire la vérité au pouvoir.»