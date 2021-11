Les curieux emojis qui pourraient arriver en 2022 : comment décidez-vous quels emojis ajouter sur Android et iOS ? | La technologie

Nous avons enfin vu les émoticônes qui pourraient arriver sur Android et iOS d’ici fin 2022, ce qui nous a permis de répondre à l’éternelle question : d’où viennent les emojis et comment sont-ils approuvés ? On va le voir.

Le dernier lot d’emojis en cours de révision afin qu’ils puissent apparaître en 2022 a été rendu public, et nous pouvons enfin les jeter un premier coup d’œil grâce au document publié par le Consortium Unicode (qui atteindra même Instagram).

La liste comprend quelques émojis intéressants, comme le visage tremblant, deux nouvelles couleurs de cœur, ainsi que des mains qui font un mouvement de poussée (qui, fixe, devient à la mode).

Tout le monde les emojis qui apparaissent dans la liste sont des candidats, non choisis, ce qui signifie qu’ils ont été sélectionnés pour examen, mais qu’il n’est pas garanti qu’ils franchissent le seuil final et soient rendus publics.

Cela dit, nous allons répondre à une question très courante ces jours-ci : Comment sont choisis les nouveaux emojis ?

Eh bien, tout passe par le Consortium Unicode, un organisme de normalisation à but non lucratif qui est responsable de la norme Unicode (qui rend les emojis universellement disponibles sur toutes les plateformes).

Une fois les emojis proposés initialement (dans une fenêtre de soumission ouverte du 15 avril au 31 août de chaque année), les meilleurs sont votés jusqu’à ce qu’ils passent la coupe finale.

Parmi les membres qui votent pour les nouveaux emojis, selon une sélection de critères préétablis, se trouvent Apple, Google, Microsoft et Emojipedia, entre autres.

Lorsque les nouveaux emojis sont officiellement approuvés pour être rendus publics, Apple et Google doivent ajouter un support pour eux sur leurs plates-formes mobiles respectives, ce qui prend du temps, par conséquent, tous les systèmes n’ont pas d’émojis en même temps.

Les emojis finalement approuvés pour ce nouveau lot devraient être disponibles pour un usage public avec la sortie d’Unicode 15.0, qui arrivera en septembre 2022Alors ne vous inquiétez pas, il reste encore un an.