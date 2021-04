Les CV et Walgreens sont-ils ouverts ce dimanche de Pâques?

CV et Walgreens de .

Joyeuses Pâques 2021! Si vous voulez faire vos courses aujourd’hui ou si vous avez besoin d’acheter des médicaments, vous vous demandez peut-être si CVS ou Walgreens ouvrira ses portes aujourd’hui le jour de Pâques. Nous avons une bonne nouvelle pour vous: les deux magasins devraient ouvrir le dimanche de Pâques. Cependant, les heures d’ouverture peuvent varier d’un magasin à l’autre, vous pouvez donc contacter votre magasin local avant de partir.

Tous les magasins Walgreens seront ouverts pour Pâques

Un représentant de Walgreens a confirmé à Heavy que tous les emplacements Walgreens devraient être ouverts d’ici Pâques. Ils ont dit: «Tous vos magasins seront ouverts pendant les heures normales de bureau».

Cliquez ici pour trouver un magasin Walgreens près de chez vous et connaître leurs heures exactes pour Pâques 2021.

Si vous vous arrêtez, Walgreens propose un certain nombre de promotions de Pâques et d’articles sur le thème de Pâques, notamment des bonbons, des articles essentiels de panier de Pâques et des cadeaux. Vous pouvez visiter le site Web de Walgreens ici pour une liste complète.

Voici quelques-uns des articles spéciaux que le représentant de Walgreens a partagés avec Heavy:

Les friandises spéciales comprennent les bonbons de Pâques Starburst (2 pour 5 $), l’œuf au beurre d’arachide blanc de Pâques de Reese (4 pour 3 $) et les mini œufs Cadbury (2 pour 3,50 $).

Les éléments essentiels du panier de Pâques comprennent les spécialités suivantes:

• Kit de décoration d’oeufs à paillettes dorées – 2,99

• Panier de Pâques Megatoys – 15,99 $

• Seau de Pâques en plastique Disney Mickey – 5,99 $ (achetez-en un, obtenez un autre 50% de réduction)

Les cadeaux et paniers préfabriqués à vendre comprennent:

• Marqueurs lavables Crayola Super Tips – 5,99 $

• Mini grattage arc-en-ciel Melissa & Doug – 7,99 $

• Briques Lego classiques – 9,99 $

• Panier de Pâques Megatoys Batman – 24,99 $

• Panier de Pâques Megatoys Transformers – 24,99 $

Pour savoir comment vous pouvez obtenir un vaccin COVID-19 chez Walgreens, visitez l’histoire de Right Now ici.

Les magasins CVS ouvrent généralement à Pâques

Les magasins CVS sont généralement ouverts le dimanche de Pâques, mais les horaires peuvent varier d’un magasin à l’autre. Par conséquent, vous voudrez peut-être vérifier auprès de votre magasin local avant de vous rendre. Notes d’annonce hebdomadaire CVS: «La plupart des magasins sont ouverts le jour de Pâques. Les horaires de la pharmacie peuvent varier ». En d’autres termes, il se peut que quelques magasins choisissent de fermer, mais la plupart seront ouverts.

Pour localiser un magasin CVS Pharmacy près de chez vous ou confirmer les heures d’ouverture, visitez CVS.com/stores.

Si vous ne souhaitez pas acheter en magasin, des options de livraison sont également disponibles dans de nombreux endroits.

CVS proposera un certain nombre de promotions à partir du dimanche de Pâques et tout au long de la semaine. Ils comprennent (chez les titulaires de carte participants) en acheter un, obtenir une option gratuite sur certaines vitamines, 10 $ de récompenses ExtraBucks lorsque vous dépensez 40 $ sur des produits spécifiques, en acheter 1, en obtenir 1 à 50% de rabais sur des produits Ghiradelli et Lindt spécifiques, en acheter 2, obtenir le troisième gratuitement sur certains produits de boissons gazeuses, des remises sur le vin et la bière, des remises sur certaines marques de café,

Les clients CVS sont encouragés à suivre les directives de distanciation sociale. Pour en savoir plus sur la façon dont CVS Health répond à la pandémie, vous pouvez visiter le Centre de ressources CVS Health COVID-19.

Vous pouvez consulter l’annonce hebdomadaire de CVS ici.

Pour savoir comment vous pouvez obtenir un vaccin COVID-19 chez CVS, visitez les actualités Right Now ici.

