Les cyberattaques scolaires touchent plus de 37000 enfants

30 mars 2021 à 9h44 CEST

SPORT.es

La BBC a signalé aujourd’hui une cyberattaque dans une école au Royaume-Uni. Une attaque de ransomware sur plusieurs écoles a laissé 37 000 étudiants sans accès à leur messagerie. La Harris Federation, qui gère 50 académies primaires et secondaires dans et autour de Londres, a déclaré qu’elle avait temporairement désactivé le courrier électronique tout en faisant face à la cyberattaque. Les attaquants ont chiffré et caché les données sur les systèmes.

La semaine dernière, le National Cyber ​​Security Center (NCSC) a émis un avertissement que les pirates ciblent les écoles. « Nous sommes au moins le quatrième trust multi-académies à avoir été attaqué en mars », a déclaré un communiqué sur le site Internet de la Fédération Harris. « Il s’agit d’une attaque hautement sophistiquée qui aura un impact significatif sur nos académies, mais il faudra du temps pour découvrir les détails exacts de ce qui s’est passé ou non et le résoudre. »

La déclaration officielle a poursuivi en disant que « Par mesure de précaution, hNous avons temporairement désactivé notre système de messagerie«Tous les appareils que la Fédération Harris a donnés aux étudiants ont également été désactivés, a-t-il finalement été ajouté.