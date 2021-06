Les cyberattaques vont forcer la fin du papier-monnaie ⋆ 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Je trouve intéressant de voir comment personne ne semble faire la distinction entre une monnaie numérique et une crypto-monnaie blockchain. Le premier n’est pas traçable autre que cette transaction. Pour éliminer les cybercriminels, le Forum économique mondial pousse à mettre fin au papier-monnaie et à passer aux crypto-monnaies, et non au numérique. Avec la blockchain, le gouvernement serait en mesure de retracer l’argent jusqu’au criminel. L’avantage secondaire sera de s’assurer que tout le monde paie des impôts sur tout ce dont il a toujours rêvé. C’est le RÉEL le but des cyberattaques qui sont des décisions privées et ne relèvent pas de la compétence du gouvernement pour retracer et poursuivre.

C’est pourquoi Klaus Schwab met en garde contre les cyberattaques. Il s’agit de mettre fin au commerce à l’échelle mondiale sans crypto-monnaies traçables par le gouvernement. En 1934, lorsque Roosevelt a confisqué l’or si vous aviez de l’argent en dépôt dans une banque, qui avait été en pièces d’or, Roosevelt a tout saisi. La différence entre une monnaie numérique que vous utilisez aujourd’hui avec une dette ou une carte de crédit est qu’elle n’est pas traçable au-delà d’une seule transaction. Bitcoin utilisant la blockchain permet au gouvernement de retracer chaque personne qui avait ce Bitcoin dans le flux d’argent. La crypto est bien plus que numérique et ils ne veulent jamais en parler non plus. Ils vous diront plus de vol de carte de crédit. Tout sera 100% sécurisé. Vous ne pourrez plus trouver un billet de 5 $ dans le stationnement.

J’ai déjà écrit comment les Romains ont essayé d’interdire la prostitution en déclarant que vous ne pouviez pas payer une prostituée avec une pièce de monnaie qui avait l’image de l’empereur, ce qu’ils ont tous fait. Alors ils ont créé ces jetons que vous achèteriez à un changeur d’argent, vous paieriez la prostituée et elle les a acceptés parce qu’elle savait qu’elle pouvait aller chez le changeur d’argent et qu’il les convertirait en pièces de monnaie.

La nature humaine est résiliente. Il existe déjà des cartes COVID contrefaites. Au Japon, chaque nouvel empereur dévaluait la masse monétaire en circulation à 10% de ses nouvelles pièces, qui n’avaient également aucune valeur en métal. Bientôt, les Japonais ont refusé d’accepter les pièces de monnaie japonaises. Ils utilisaient des pièces de monnaie chinoises et des sacs de riz. Le gouvernement japonais a PERDU la confiance de son peuple et a été incapable d’émettre des pièces pendant 600 ans.

Ils cherchent désespérément à amener la Chine et la Russie dans leur grande réinitialisation, car tout comme le dollar américain est la monnaie mondiale avec 70 % des dollars en papier circulant en dehors des États-Unis, il pourrait être remplacé par la monnaie chinoise, comme ce fut le cas au Japon. L’histoire se répétera-t-elle ? Utiliserons-nous la monnaie chinoise parce que Schwab réussit en 2023 à mettre fin au papier-monnaie en Occident ? Mon conseil à la Chine : commencez à imprimer et imitez la stabilité du dollar et n’annulez jamais votre devise.

